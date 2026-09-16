La Junta defiende que "no hay improvisación" en el inicio de curso y tiende la mano para un pacto por la educación

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, comparece en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUIN CORCHERO /PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha defendido la gestión de la Junta de Andalucía de cara al curso escolar 2026/2027 que ha comenzado este mes de septiembre y ha asegurado que "no hay improvisación" por parte del ejecutivo ante las críticas por la situación de los docentes interinos y la situación de los PTIS. Asimismo, ha tendido la mano a los grupos políticos para un pacto por la educación tras los últimos resultados del Informe Pisa.

"En educación nunca es suficiente, pero nunca se ha hecho tanto como se ha hecho en los últimos años", ha destacado Castillo en su comparecencia este miércoles en el Parlamento en la que ha fijado "la atención a la diversidad como uno de los ejes de la legislatura, marcada por la "tendencia demográfica", a la que ha calificado como "una oportunidad para prestar atención personalizada".

En esta línea, ha subrayado que Andalucía cuenta actualmente con "un 8% más de profesores frente a un descenso del 18% del alumnado en comparación con 2018". Un aumento que ha extendido a la educación especial que, según ha explicado, cuenta con 3.000 millones de euros más de presupuesto con respecto a la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta.

Asimismo, ha puesto en valor el aumento en 3.000 niños en la educación infantil de 0 a 3 años, hasta los 92.406, fruto, a su juicio, de la gratuidad del nivel de un año. Castillo ha señalado que el 95% del alumnado escolarizado en esta etapa cuenta con la gratuidad.

El análisis de la consejera se ha extendido a la Formación Profesional (FP) con casi 200.000 plazas en Andalucía, con un ratio del 80% de alumnado en el sistema pública. Una situación que Castillo ha relacionado con el descenso del abandono escolar que se sitúa por debajo del 15%.

Pese a estas cifras, la consejera he pedido disculpas ante el "fallo informático" de la adjudicación de destinos de docentes interinos y ha agradecido el trabajo de la Consejería para subsanar la situación. "El 97% obtuvo exactamente el mismo destino donde, según ustedes, ya habían alquilado el piso y ya lo habían hecho todo. Y el 3%, que se modificó, tuvieron mejor destino, estaban por encima los que habían pedido", ha aseverado ante las críticas de la oposición.

Castillo también ha pedido disculpas a las familias por la falta de transporte escolar en la provincia de Jaén y ha defendido que está preparando una convocatoria de ayudas para paliar el coste a las familias del transporte, mientras "trata de encontrar una solución" tras reunirse con varios sectores implicados.

"DEBEMOS REPENSAR ASPECTOS METODOLÓGICOS"

Durante su intervención, la consejera ha puesto el foco en los resultados del último informe Pisa, que ha calificado como malos y ha hecho un llamamiento para "buscar soluciones".

"Debemos repensar aspectos metodológicos y recuperar la cultura del esfuerzo. Queremos que nuestros niños y niñas aprendan, que nuestros niños y niñas sepan, porque para saber hacer hay que saber hacer, hay que saber primero y poner el foco en la comprensión lectora, que es fundamental", ha subrayado.

En esta línea, ha apelado al diálogo entre las distintas fuerzas parlamentarias para revisar la promoción del alumnado sin alcanzar las competencias necesarias para seguir progresando en el sistema.

Castillo ha extendido su petición de diálogo poniendo en valor los acuerdos alcanzados con diferentes entidades sindicales en los últimos años como la subida de las retribuciones del profesorado o la estabilización de la plantilla docente con más de 38.000 plazas desde 2018.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN POR "NO AJUSTARSE A LA REALIDAD"

La diputada del PSOE-A, Patricia Alba, ha criticado a la consejera por "vivir en el país de las maravillas" ante su exposición de motivos y datos del sistema educativo y la ha acusado de "eludir responsabilidades" con respecto a los resultados del Informe Pisa.

"Ustedes ya no son los comentaristas de la educación pública andaluza. Ustedes son los responsables. Y cuando después de casi ocho años algo no funciona bien, no pueden seguir mirando a Madrid", ha espetado a la consejera.

Asimismo, ha criticado la gestión de los interinos y los Petis, de los que ha denunciado sus "condiciones laborales indignas". También ha lamentado el cierre de 3.000 unidades educativas en la comunidad en el último año.

"Las familias están cansadas de tanto anuncio y de tantas mentiras. Confunden gobernar con anunciar y cuando la realidad se carga al anuncio no pasa nada", ha remarcado.

Por su parte, el diputado de Vox, Juan José Bosquet, ha asegurado que "queda trabajo por hacer", poniendo el foco en los Ptis y en la modernización de las instalaciones escolares. En esta línea, ha pedido un acompañamiento de las reformas en materia educativa con mejores de medidas de conciliación para fomentar la natalidad.

"Conciliación, reducción del coste de la crianza de nuestros niños y medidas que permitan que los jóvenes puedan formar una familia y tener los niños que deseen", ha explicado el diputado.

Asimismo, Bosquet ha mostrado su satisfacción por la no renovación del programa de lengua árabe en los colegios andaluces así como la introducción de la asignatura de historia del terrorismo, fruto del acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox.

La diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha lamentado las palabras de la consejera sobre "la falta de cultura del esfuerzo" en relación a los últimos resultados del Informe Pisa. En este sentido ha señalado que "la precariedad determina la educación del niño" y ha criticado el cierre de 400 aulas y las condiciones laborales de las Petis.

"No diga que no nos esforzamos porque no todos lo hemos tenido tan fácil. Tener bajo rendimiento en Andalucía, por ejemplo, es más fácil tener peores notas, tener menos éxito en Andalucía que en cualquier otra región de Europa. Así es nuestra realidad y es muy dura", ha aseverado.

El diputado de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha lamentado la falta de problemas en el sistema educativo mencionado por la consejera durante su intervención. En esta línea, ha puesto el foco en la dificultad de varias familias para conseguir profesionales de Educación Especial, así como la "privatización" de la Formación Profesional.

Asimismo, le ha invitado a negociar con los sectores convocantes de la huelga general educativa convocada para el próximo 11 de noviembre. "Defiendan la educación pública, no se dejen llevar por lo que en términos culturales os está metiendo la extrema derecha", ha aseverado Alba en referencia a la influencia de Vox en el nuevo gobierno de coalición en Andalucía.

Cerrando la intervención de los partidos, el diputado del PP-A, Mariano García Castillo, ha defendido que la consejería "es consciente" de la situación a mejorar en la educación y ha defendido la gestión de la Junta en la resolución del error con los interinos y los avances en mejorar las condiciones de los Ptis.

Asimismo ha defendido la gestión ante las críticas de la oposición por la "privatización de la FP". "Lo que hizo el PSOE desde el año 2010 hasta el año 2018, es autorizar 17.000 plazas privadas para la FP y, de hecho, el sistema que regula la FP privada es una normativa del PSOE. Si ustedes no están de acuerdo en esa normativa, lo que tienen que hacer es con sus socios o todos en conjunto, todos al compás, cambiar esa normativa. Lo que pasa es que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo", ha remarcado.