Junta defiende que "todos" los efectivos que luchan contra incendios cuentan con el "equipo necesario" para su seguridad

Bomberos del Infoca trabajan en la extinción del incendio forestal declarado el viernes 15 de julio en la Sierra de Mijas y que se ha dado por estabilizado el domingo. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Elías Bendodo (PP-A), ha defendido este martes que "todos los trabajadores que participan en la extinción de un incendio" forestal "siempre disponen del equipo necesario para garantizar su seguridad".

Así lo ha trasladado Bendodo a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno andaluz en funciones, desde donde ha trasladado el pésame, en nombre de la Junta, por las dos muertes que se han registrado desde el pasado fin de semana durante las labores de extinción de incendios forestales registrados en la provincia de Zamora, y ha dedicado palabras de "solidaridad" con los afectados por los incendios que se están propagando por distintos puntos de España estos días.

A preguntas de los periodistas sobre reivindicaciones del personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), Bendodo ha comentado que entiende "que cada uno reivindique una mejora laboral, pero esa mejora laboral no está vinculada en ningún caso a que los incendios se produzcan o no", según ha apostillado, y al respecto ha aseverado que "la ola de calor no está vinculada a las mejoras laborales del personal que atiende los incendios forestales".

De igual modo, ha puesto de relieve que, en la campaña de este año, el plan del dispositivo andaluz para la extinción de incendios forestales, el Infoca, "dispone de 4.702 efectivos, entre personal funcionario, trabajadores de Amaya, personal médico, recursos externos, pilotos, mecánicos".

Además, Bendodo ha subrayado que es "la primera campaña sin bomberos eventuales, al ponerse fin a la temporalidad con la conversión de las plazas temporales a fijos discontinuos", y ha defendido que "nunca se había realizado un esfuerzo tan importante para el rejuvenecimiento, estabilidad y profesionalización de la plantilla" de este dispositivo.

Al hilo, ha comentado que el Infoca "se está reforzando con ofertas de empleo público, con 1.238 plazas", así como que el plan cuenta este año con un presupuesto de 175 millones de euros, y ha concluido remarcando que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) "ha aumentado el presupuesto del Infoca en un 4,5%, es decir, en 7.700.000 euros, con subidas en los años 2019, 2020 y 2021". "Ésta es la realidad", ha zanjado el consejero portavoz en funciones.