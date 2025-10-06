La Junta defiende la vía de urgencia en la Ley Universitaria andaluza porque los rectorados tienen que adaptar Estatutos

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos (i) y el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell (d) durante el acto de apertura. A 25 de septiembre de 2025 en Algeciras, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido este lunes la tramitación por la vía de urgencia de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) porque las universidades tienen un plazo para adaptar sus Estatutos a la nueva normativa. Un plazo que comprende 2026, ha puntualizado. Asimismo, Gómez Villamandos ha recordado que "ninguna de las leyes estatales ha pasado por el Consejo Económico y Social", como ha ocurrido con la LUPA.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el consejero de Universidad ha enfatizado que el nuevo texto, que ya ha pasado al Parlamento para ser sometido a votación, es fruto de "muchísimo diálogo" en los últimos dos años con el fin de "blindar" las "oportunidades" de estudiantes y plantilla. Así, se blindan por Ley las bonificaciones de matrículas y las becas Erasmus; se mejoran las posibilidades de captar talento; se recupera la figura del ayudante y se recoge el derecho a la desconexión digital de los estudiantes.

Sobre las nuevas titulaciones, Gómez Villamandos ha recordado las 199 que se incorporarán en los próximos años. Un paso dado después de que desde 2010 se le "impidiera a las universidades implantar nuevos títulos, lo que les restaba competitividad". Sobre financiación, el consejero ha reconocido que "los rectores y yo mismo querremos siempre más, pero la tarta es la que es", en alusión a capítulos vitales como la sanidad, la educación y la dependencia.

Por último, ha recordado que en enero se convocarán los 98 millones de euros de los que dispondrá el plan de investigación de Andalucía, en el que se incluyen medidas novedosas como los fondos "extraordinarios" para las unidades de excelencia. "Andalucía necesita que la innovación e investigación se haga en las pequeñas y medianas empresas", ha concluido Gómez Villamandos.