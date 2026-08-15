La Junta descarta daños personales por el terremoto de Granada, mantiene la alerta y pide "autoprotección"

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el puesto de mando avanzando por el incendio de Niebla, en Huelva. - CLARA CAMPOS / EUROPA PRESS

NIEBLA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha ofrecido este sábado en el puesto de mando avanzado por el incendio de Niebla (Huelva) el primer balance de las consecuencias del terremoto de magnitud 5 --el último de 2021 fue de 4,5-- registrado esta madrugada en la provincia de Granada, con epicentro en el municipio de Alhendín.

Sanz ha descartado daños estructurales y materiales graves y ha enfatizado que no se han registrado daños personales de gravedad. Las incidencias sanitarias atendidas han sido por ataques de ansiedad y traumatismos leves por caídas. En cuanto a los daños materiales estos están relacionados con encofrados, falsos techos, cornisas y cristales, entre otros.

En declaraciones a los medios, el también vicepresidente primero de la Junta ha confirmado que se mantendrá activado el comité asesor por riesgos sísmicos al confirmar los expertos que es probable que en las próximas horas y días se produzcan réplicas, no obstante, de menor intensidad.

Por ello, ha pedido que los ciudadanos mantengan la tranquilidad pero desde la "necesidad de autoprotección". En este punto, ha instado a seguir información de los canales oficiales y no difundir informaciones falsas que ya están circulando por las redes sociales.

Entre los municipios afectados, en el caso de La Zubia se están evaluando los daños en edificios municipales y viviendas; en Gójar, se está inspeccionando la iglesia del pueblo y el Ayuntamiento; y en Granada capital, los daños se concentran en El Zaidín, donde los técnicos municipales revisarán los daños en viviendas.