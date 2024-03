Junta destaca actitud "positiva" de sindicatos para regular el teletrabajo, que debe permitir evaluación del desempeño

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado este martes la actitud "positiva" y "propositiva" que están teniendo las centrales sindicales en la tarea de regular el teletrabajo en la administración autonómica y ha apuntado que esa nueva forma de trabajar también debe permitir la "evaluación del desempeño" de los que se acojan a ella.

En respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Cristina Jiménez sobre este asunto, en comisión del Parlamento, el consejero ha explicado que el teletrabajo en la administración requiere de un marco legal y de funcionamiento que se está realizando tanto en la mesa general como en la mesa sectorial, y ha apuntado que la actitud de los sindicatos es "tremendamente positiva y propositiva" para regular bien esta forma de trabajo.

Ha indicado que hay que dejar claro una serie de premisas en relación con el teletrabajo, que "no es obligatorio", de manera que el trabajador que no quiera teletrabajar no lo va a hacer y, en ningún caso, se verá "perjudicado", al tiempo que el teletrabajo "no puede generalizarse porque hay puestos en los que no se puede teletrabajar", algo que "va a dejarse claro y aquellas funciones que tienen una obligación de presencialidad, van a tener que seguir haciéndose por esa vía".

Para el consejero, el teletrabajo "ni debe perjudicar a ningún trabajador ni debe privilegiar a ningún trabajador", sino que tiene que ser una solución neutra en la forma de realizar el trabajo. Ha señalado que además tiene que permitir otro elemento fundamental, como es la evaluación del desempeño.

"Cuando uno no está cerca de los compañeros o del jefe de servicio o cuando uno no está en un entorno en el que se pueda evaluar su desempeño, tenemos que ir a datos objetivos que permitan esa evaluación", ha indicado Nieto, en relación con ese Reglamento de evaluación del desempeño de los empleados públicos que prevé la nueva Ley de Función Pública.

Por su parte, la diputada de Vox Cristina Jiménez ha indicado que el teletrabajo puede traer ventajas e inconvenientes para los trabajadores, y es fundamental que haya mucha transparencia y claridad a la hora de regularlo, sobre todo, en lo que respecta a cómo puede afectar o mejorar la productividad y la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios públicos.