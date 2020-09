Junta destaca que "están en marcha el 100%" de medidas del Plan de Acción en Educación y PSOE-A lamenta el "caos"

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha informado de que "el 100%" de las medidas que incluye el Plan de Acción en Educación para el curso escolar 2020/21 "está en marcha", mientras que el PSOE-A ha afirmado que la comunidad educativa "se siente traicionada y engañada" por una Consejería que ha hecho que la educación en Andalucía "sea un caos".

Así, en respuesta a una pregunta planteada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Imbroda ha destacado que "ya están incorporados" en los centros educativos 8.000 profesionales, de los cuales 6.500 son docentes adicionales que permiten reforzar las plantillas y ayudan a hacer desdobles y apoyos en los centros con unidades con más volumen de alumnado así como 1.600 trabajadores para reforzar la limpieza de los centros de titularidad de la Junta.

Imbroda también se ha referido a los nuevos 152 PTIS (Profesional Técnico de Integración Social) que ha asegurado que "están ya en sus puestos para atender al alumnado más vulnerable".

Otra de las medidas ejecutadas que recoge el plan, con un presupuesto de unos 600 millones de euros, es la figura del coordinador Covid, es decir cada centro dispondrá de una persona de enlace del centro de salud de referencia. Así, el consejero ha explicado que los coordinadores Covid "están ya operativos y en comunicación con su enlace sanitario". Además, la Consejería ha integrado el sistema Séneca de educación con el sistema informático Diraya del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para agilizar las gestiones.

Asimismo, ha recordado que los coordinadores Covid han recibido a principios de septiembre un curso de formación específico para la realización de sus funciones y con el objetivo principal de hacer la vuelta presencial a las aulas "más segura". El titular de Educación y Deporte ha explicado que "se ha prestado especial atención a que los 6.300 docentes que han realizado el curso pudieran hacer el protocolo de su centro, siguiendo el modelo homologado que se les ha facilitado y de forma tutorizada", y ha añadido que el curso ha sido diseñado por técnicos de prevención de riesgos laborales junto con especialistas de la plataforma Moodle.

En cuanto a las actuaciones para adecuar las instalaciones de los centros educativos a las nuevas necesidades del coronavirus, Imbroda ha recordado que se están ejecutando unas 1.000 obras por un valor de 25 millones de euros para que las clases se puedan desarrollar en entornos seguros siguiendo las recomendaciones sanitarias.

Sobre los recursos tecnológicos tanto para maestros y profesores como para cubrir las necesidades del alumnado afectado por la brecha digital, Imbroda ha señalado que están llegando los equipos informáticos correspondientes a la primera partida de 45 millones licitada en verano.

CRITICA LA "CALIDAD Y DURACIÓN" DE LA FORMACIÓN A COORDINADORES COVID

Por su parte, y sobre la formación a los responsables Covid en centro educativos andaluces, la socialista Noemí Cruz ha afirmado que dicha formación "ha sido cuestionada ampliamente por la calidad y duración de la formación", toda vez que ha añadido que "diez horas es algo cortito en una situación tan compleja en la que la salud de la comunidad educativa debería ser prioritaria", mientras que "ayer mismo había ya nueve centros cerrados y 168 cierres parciales".

Pero además Cruz ha apuntado que los recursos de la formación 'on line' "no siguen las directrices sanitarias, ya que se aconseja el no uso de mascarillas entre las población sana, algo obligatorio en Andalucía desde hace semanas", que existen "dificultades" para asignar responsables Covid en los centros y que los protocolos de los centros educativos "no están visados por la administración competente".

"La comunidad educativa se siente traicionada y engañada" por una Consejería que ha hecho que la educación en Andalucía "sea un caos" y donde "hay 30.000 niños en aulas con ratios superiores a los 25 alumnos". "Si piensan dejar a los equipos directivos y a la comunidad educativa solas debería haberles dado las herramientas y las formación necesarias", ha concluido.

Ante estas afirmaciones, Imbroda le ha dicho al PSOE que "no quiere pensar que cada vez que se cierre un aula o centro con esta pandemia, lo celebren" y ha criticado que "les pueda entrar este ataque con la bajada de la ratio después de casi 40 años en el Gobierno en los que nunca han pensado en ello", toda vez que les ha acusado de "falta de sensibilidad". "Ha habido muchos profesionales que han trabajado este curso", ha destacado, para defender la "actualización" de los protocolos.