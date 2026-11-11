La Junta destaca la "normalidad" en los centros sanitarios andaluces, con un 4% de la plantilla secundando la huelga

Archivo - Centro de salud La Dehesilla de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha destacado este miércoles la "normalidad" en los centros sanitarios con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos para reclamar salarios dignos, acceso a la vivienda y servicios públicos "fuertes".

Según los datos registrados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y facilitados por la Junta en una nota, los centros sanitarios andaluces han abierto "sin incidencias" y están funcionando con "normalidad". Según los números de la Junta, tan sólo un 4% del personal sanitario se ha ausentado del puesto de trabajo en el turno de mañana.

De esta forma, en el turno de mañana, de los 68.143 profesionales del Servicio Andaluz de Salud que se encuentran en este turno, 2.727 han ejercido su derecho a huelga. Por provincias, en Almería el seguimiento ha sido del 2,95% (182 profesionales); en Cádiz, del 4,06% (327); Córdoba, del 2,62% (178); Granada, del 4,68% (402); Huelva, del 3,93% (175); Jaén, del 2,58% (124); Málaga, del 3,81% (540), y en Sevilla, del 5,29% (799).