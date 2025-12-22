Junta destaca que PP es el "gran vencedor" y único camino de "gobernabilidad" y Sánchez, el "gran perdedor"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atiende a los medios tras la inauguración de las nuevas instalaciones del Hospital Universitario de Valme de Sevilla. A 22 de diciembre de 2025 en Sevilla, Andalucí - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado este lunes que el PP, con María Guardiola al frente, ha sido el "gran vencedor" de las elecciones celebradas ayer en Extremadura, mientras que el "gran perdedor" ha sido el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz ha destacado la victoria "clara y contundente" del PP con Guardiola como candidata a la Presidencia, que garantiza la "gobernabilidad y seguir avanzando en Extremadura" de la mano de un gobierno del Partido Popular.

En estas elecciones, según Sanz, hay un "gran perdedor", el PSOE, que debería "reflexionar sobre el camino de hundimiento que lleva". Ha apuntado que "el perdedor de estas elecciones no está en Extremadura, sino que está en la Moncloa", en referencia a Pedro Sánchez.

Los resultados electorales, según ha añadido, han arrojado que la izquierda "no suma como alternativa" y que solamente hay "un camino para la gobernabilidad y para liderar la comunidad hermana de Extremadura", que es de la mano del PP.

"Se ha demostrado que los extremeños quieren un único camino, que es seguir siendo liderados por el Partido Popular", ha dicho.

En cuanto a los cambios anunciados este lunes por Sánchez en el Gobierno central -- Milagros Tolón como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Ejecutivo-- Antonio Sanz ha considerado que estos "ajustes" no van a aportar mucho porque estamos "ante un gobierno absolutamente quemado, que hace tiempo que renunció a gobernar y que está haciendo pagar a este país un precio muy alto por el desgobierno".

"Tenemos poca confianza en que aporten nada a lo que es ya el desgobierno de España que lidera Sánchez", ha señalado.

