Junta dice que ejecuta 91,5% del presupuesto de Memoria Democrática y PSOE ve "broma" aprobar plan de 2021 en diciembre

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha sostenido este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía que "nunca antes ningún Gobierno había ejecutado el 91,5% del presupuesto de Memoria Democrática", mientras que ha recriminado al PSOE que "en 2018 no llegaron ni al 50% de la ejecución".

Del Pozo ha escuchado del diputado del PSOE Francisco Javier Fernández considerar que "es una pesada broma" que el Gobierno andaluz aprobara en el Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2021 el Plan Anual de Memoria Democrática de ese ejercicio, argumento al que la consejera de Cultura ha replicado que "no me hace falta ningún plan anual aprobado para saber lo que tengo que hacer en Memoria Democrática".

La consejera de Cultura ha argumentado que su departamento ha destinado 185.000 euros a un contrato de exhumaciones en 2021, a lo que ha sumado "dos anualidades de 510.000 euros", convencida de que la exhumación de cuerpos de víctimas de la Guerra Civil es "la gran deuda pendiente de la Memoria Democrática".

Del Pozo ha esgrimido la diferente ejecución presupuestaria de un Gobierno y otro para oponer que en el último año de Gobierno socialista, en 2018, con una ejecución del 50% "tiene consecuencias", que ha cifrado en que entonces "se exhumaron 20 cuerpos mientras que en 2020 se exhumaron 324", así como que "sólo en Pico Reja se han encontrado más de 600 cuerpos con señales de violencia".

El socialista Javier Fernández se ha lamentado que el Consejo de Gobierno aprobara "en el último día hábil" de 2021 el Plan Anual de Memoria Democrática, a lo que ha sumado que se aprobara de "urgencia, sin informe de urgencia", por lo que ha colegido que se ha producido "un incumplimiento formal de la ley", para considerar que en ese caso "ya no tiene sentido, está obsoleto, descontextualizado" y colegir "la falta de compromiso" del Gobierno andaluz con la Memoria Democrática.

En este punto Del Pozo ha argumentado que la demora en la aprobación del Plan Anual de Memoria de 2021 dependía de la llegada de recursos del Plan Cuatrienal de Memoria del Gobierno de España, que no se produjo hasta el 30 de julio, y esgrimir que "no quiere decir que no llevamos todo el año aplicando recursos nuestros".

Javier Fernández ha replicado a la consejera de Cultura que "falta a la verdad" al argumentar que el presupuesto para el Plan Anual de Memoria para 2021 "era el mismo que el 1 de enero del Presupuesto de 2021".