Junta dice que su emisión de bonos sostenibles era anterior a convocatoria de CPFF y cree "chapuza técnica" condonación

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha desligado este jueves en el Parlamento la emisión de 1.000 millones de euros en bonos sostenibles que el Gobierno andaluz acaba de lanzar como reacción a la convocatoria del Gobierno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se reunió el 26 de febrero, para abordar la condonación de la deuda.

España ha explicado en una comparecencia en comisión que la solicitud de autorización al Gobierno la hizo el 5 de diciembre del pasado año el Gobierno andaluz para esos 1.000 millones de obligaciones sostenibles y que hasta el 18 de febrero no recibió el beneplácito del Gobierno.

La también portavoz del Gobierno andaluz ha considerado que "no tiene sentido relacionar la emisión de deuda" con esa convocatoria del Consejo de Política Fiscal al esgrimir que la operación de financiación en los mercados "se hizo con muchos meses de antelación" y en consecuencia ha defendido que "lo teníamos absolutamente planificado".

Ha reivindicado que esta emisión de marzo se podría haber producido entre enero y febrero si "el Estado hubiera sido más diligente en aprobar el Plan Plurianual de Endeudamiento" de Andalucía.

La consejera y portavoz ha sostenido que la condonación de la deuda, que es de 18.791 millones de euros según la oferta del Gobierno, el 47% del total de la deuda andaluza, es "una chapuza técnicamente" y "genera desigualdades".

"Con esa condonación trampa no contratamos ni un solo médico", ha llegado a proclamar.

España ha descrito la evolución histórica de la deuda andaluza, que en estos momentos ha situado en 40.641 millones de euros, y cuyos hitos hasta este momento ha situado en los 7.000 millones en que estaba en 2008, "que se triplicó hasta los 21.000 millones en 2012" y que llegó a los 35.000 millones en 2018 "debido a la gestión socialista".

Ha situado 2019, fecha de la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía, como el momento de "la estrategia gradual de vuelta a los mercados" y que "un esfuerzo de contención presupuestaria" ha propiciado que el ritmo de crecimiento de la deuda sea "más lento", que presenta un vencimiento medio de 5,9 años.

Ha blandido la mejora de diferentes ratios, que ha pasado de representar un 22% del PIB en la etapa de gestión socialista al 19% de la actualidad o que si entonces suponía el 126% de los ingresos corrientes a ser el 104%.

El balance del actual Gobierno andaluz en emisiones de deuda asciende 6.150 millones, incluidos ahí siete emisiones de bonos sostenibles, que suman 4.850 millones, sumados también los 1.000 millones emitidos este mes. A esto ha añadido la consejera 8.922 millones solicitados en préstamos.

Sobre la condonación de deuda, la consejera de Economía ha defendido que "no resuelve los problemas estructurales" de Andalucía, que ha atribuido a un sistema de financiación "injusto, obsoleto, que penaliza" a Andalucía con esa infrafinanciación anual de 1.522 millones en comparación con los recursos que recibe la media de las comunidades.

Ha afirmado que "negar condonación no es renunciar a gestionar nuestros compromisos financieros" y ha presumido de "seguir acudiendo a los mercados", una posibilidad que ha asegurado "no pueden hacer muchas", ya que "somos unas cuantas las que podemos", por lo que ha concluido que "la condonación no supone ningún recurso para Andalucía, cero euros".

Ha reclamado al Gobierno "escuchar a las comunidades autónomas, no solos a aquellas de las que dependen y les tienen secuestrados", mientras que ha esgrimido que el propio Estado habla de "reasignación de pasivos contables", por lo cual "no hay ni un solo euro de más para financiar servicios públicos", convencida de que se trata de "una operación de maquillaje fiscal".

"El traje que ha hecho a los independentistas se lo quiere dar a Andalucía y no nos queda bien", ha afirmado Carolina España, quien ha insistido en hablar de "dinero de Monopoly, ficticio".

PSOE-A: "LOS ANDALUCES NO ENTIENDEN" EL 'NO' A LA QUITA DE DEUDA

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en esta comisión, Alicia Murillo, ha insistido en criticar que la consejera "desprecie" la "oferta de quita de deuda por casi 19.000 millones de euros" que el Ministerio de Hacienda ha ofrecido a Andalucía y que "viene para hacer justicia social", y ha afeado a Carolina España que "si la condonación llega a los catalanes", dice que "es 'oro molido'", pero si se la dan a los andaluces dice que "son billetes del 'Monopoly'".

La parlamentaria socialista ha sostenido que "los andaluces no entienden" esa postura de la Junta, y ha criticado además que el Gobierno andaluz se posicione en contra de la oferta de quita mientras, paralelamente, anuncia que se va a endeudar en 1.000 millones de euros más con una salida a los mercados.

Al respecto, Alicia Murillo ha querido dejar claro que ella no critica "el endeudamiento", que considera que es "un mecanismo de financiación", pero sí censura que la Junta "menosprecie la deuda, pero luego la utiliza para financiarse", según ha añadido antes de concluir afeando a la consejera que mantenga un discurso y una política "ruines y miserables", y que se oponga a la condonación de deuda "sólo por sectarismo".

La diputada de Vox Cristina Jiménez ha criticado la última emisión de bonos de la Junta con la que busca amortizar deuda pública: "Esto es, cuando llega la hora de amortizar deuda, patada hacia adelante y nos endeudamos más" y mientras, los ciudadanos "soportamos mayor presión fiscal y cada vez estamos más endeudados".

Ha pedido a la Junta que deje de "jactarse de presupuestos históricos para los servicios públicos esenciales cuando no llegamos al gasto medio que se tiene en otras comunidades, ni en sanidad ni en educación ni en dependencia" y ha insistido en que el Gobierno de Juanma Moreno está aplicando "las mismas recetas" de los anteriores ejecutivos del PSOE-A.

"Gestionan mal y por eso el desastre está servido en sanidad, en educación y en dependencia, y ya tienen autorizadas operaciones de endeudamiento que asciende a los casi 3.000 millones que van a destinar a financiar deuda", ha indicado.

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha manifestado que la Junta "tiene perdido" el debate sobre la condonación de la deuda, recurriendo a argumentos "tan pocos rigurosos e incongrentes" respecto al posicionamiento previo que tenía. Ha señalado que el Gobierno andaluz se ha "cuadrado" ante lo que dijo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pese a que no aceptar la quita es "lesivo" para el interés general de Andalucía.

"Un 40 por ciento de deuda menos es mejor que un 40 por ciento de deuda más", ha sentenciado Nieto, quien ha calificado de "irresponsabilidad" que las comunidades gobernadas por el PP se levantaran de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) durante el debate sobre la condonación de deuda.

"Eso es de una pandilla de adolescentes con una rabieta", ha sentenciado Nieto, quien ha aconsejado a la Junta que active la bilateralidad con el Gobierno central para abordar la situación específica de Andalucía y ha querido dejar claro que aquí no hay dinero del "monopoly, sino dinero contante y sonante".

El diputado del PP-A Pablo Venzal ha calificado de una "irresponsabilidad" la condonación de deuda planteada por el Gobierno central y ha asegurado que la Junta está dispuesta a sentarse para abordar "cómo hacer la deuda sostenible o cómo hacer que se financien las comunidades autónomas". Ha expuesto que Cataluña es la que tiene un "problema grave de deuda" y lo que no puede hacerse es pretender trasladar "el problema de un Gobierno central en mantenerse y de una comunidad autónoma en financiarse a todo el estado".