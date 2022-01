Junta y Diputación de Granada abordan en una reunión el retén de bomberos en Sierra Nevada

GRANADA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta y la Diputación de Granada han abordado en el transcurso de una reunión celebrada este lunes la necesidad de la puesta en marcha de un retén de bomberos en Sierra Nevada, respecto a lo que la institución provincial ha mantenido su compromiso de aportar hasta el 50 por ciento de la inversión y el Gobierno andaluz ha avanzado que estudiará fórmulas de colaboración, aunque recalcando que las competencias exclusivas en este asunto son de Diputación.

Al encuentro han asistido el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, y el diputado de Recursos Humanos y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, José García Giralte, y en ella ambos han trasladado su voluntad de resolver este asunto, que este lunes ha motivado una concentración de vecinos y empresarios para reclamar la puesta en marcha de este servicio, después de que en apenas una semana se hayan producido dos incendios y un escape de gas en el entorno de la estación granadina.

Este lunes la Diputación ha planteado algunas propuestas para resolver la financiación del retén, entre ellas, la posibilidad de firmar un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para cofinanciar el coste del servicio, bien a través de Cetursa, que gestiona la estación, o explorando otras vías. La Diputación ya se comprometió a finales de noviembre a asumir el 50 por ciento del coste del servicio y a promover negociaciones con la Junta de Andalucía y otras entidades para buscar la financiación de la otra mitad.

"Se trata de que las dos administraciones resolvamos el asunto desde el consenso para mejorar el servicio que se presta ahora desde el Consorcio Provincial de Bomberos en la estación de esquí", ha afirmado García Giralte.

Desde la Junta de Andalucía han señalado que "se abrirán todos los canales de conversación con las diferentes áreas de la administración autonómica para que esta reivindicación histórica de vecinos, comerciantes y usuarios de la estación de esquí se haga realidad", aunque se muestran "conscientes de que este tema tan sensible para todos es competencia exclusiva de la Diputación de Granada".

Pablo García ha expresado así la voluntad del Gobierno andaluz de resolver este asunto, aunque advierte de que, "igual que la Diputación de Granada no puede poner un euro en un centro de salud ya que es competencia de la Consejería de Salud y Familias, la Junta de Andalucía no puede colaborar en el retén ya que el servicio Provincial de Extinción de Incendios depende de la Diputación de Granada. No obstante, la Junta estudiará de manera técnica y legal cómo colaborar en un servicio en el que no tiene competencias propias", ha agregado.

El delegado ha recordado al diputado las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en el espacio de Sierra Nevada por el Gobierno andaluz y algunas de ellas se producen tras la firma de convenios de colaboración con otras administraciones, como las nuevas instalaciones de la Unidad de Policía Adscrita, que pronto serán una realidad y donde compartirán espacio los 28 efectivos que prestan servicio en la estación invernal de manera permanente durante la temporada de esquí, Guardia civil y Policía Local.

También se ha referido a las actuaciones de la Consejería de Fomento en las carreteras de acceso a la estación de esquí y ha destacado el "giro en la gestión que ha puesto en marcha el consejero-delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez".

Desde la Diputación han considerado "positivo" el encuentro y han confiado en que las gestiones que vienen realizando "prosperen para formalizar un acuerdo lo antes posible", ha afirmado García Giralte, que ha mantenido anteriormente otras reuniones con representantes de Cetursa y con el Ayuntamiento de Monachil, que cedería unas instalaciones construidas para el Mundial del 95 para establecer el retén.