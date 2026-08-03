Junta eleva a fase de emergencia 1 el incendio forestal de Cerro Muriano (Córdoba) con once medios aéreos desplegados

CÓRDOBA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en su condición de director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha elevado este lunes, alrededor de las 20,12 horas, a fase de emergencia, situación operativa 1, el incendio forestal declarado durante la tarde en Cerro Muriano (Córdoba), debido a la evolución del fuego.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', el consejero ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha pedido a la población que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Entre las principales recomendaciones, ha instado a cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en las viviendas, no acercarse a la zona del incendio y dejar trabajar a los operativos, además de atender las instrucciones de las autoridades.

En las labores de extinción participan 71 efectivos por tierra, apoyados por dos autobombas, mientras que el dispositivo aéreo está formado por once medios: un helicóptero pesado, dos helicópteros semipesados, un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra, cuatro aviones anfibios ligeros y un avión de coordinación.