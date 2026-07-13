Junta empezará a trabajar "de inmediato" en la Ley de garantía del sistema sanitario

Antonio Sanz - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado este lunes que "de inmediato" quiere empezar con la elaboración de la Ley de garantía del sistema sanitario público.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha señalado que se van a constituir grupos de trabajo y comités de expertos para impulsar un nuevo modelo de gobernanza en el sistema sanitario.

"Esa ley de garantía del sistema sanitario en Andalucía es el gran reto de estos años y arranca de inmediato y espero culminar ese proceso en pocos meses", ha señalado Antonio Sanz.

Ha explicado que una cosa será la "ley y otra son las medidas en las que vamos a seguir incorporando mejoras para nuestros profesionales y avances en la asistencia sanitaria en nuestra comunidad".

Según Sanz, hay que actualizar y adaptar el modelo sanitario a las nuevas realidades sociales y demográficas, con respuestas al envejecimiento, a la cronicidad o a la salud mental.

Ha expuesto que es fundamental mejorar la accesibilidad al sistema sanitario reduciendo los tiempos de espera, impulsando la transformación digital, o fortaleciendo la planificación sanitaria con infraestructuras y más profesionales. Ha apuntado que el propio modelo de gobernanza del sistema público de salud hay que fortalecerlo.

Sanz ha considerado fundamental también la aprobación de una norma frente a las "amenazas, coacciones y las agresiones físicas" que sufren los profesionales sanitarios. También es una prioridad, según ha dicho, la aplicación de la inteligencia artificial en los propios procesos sanitarios.