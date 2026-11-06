La Junta y los empresarios andaluces reclaman una Mesa ferroviaria para "abordar los problemas" de conectividad

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Manuel Gavira, con representantes de la CEA. - CEA/JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han reclamado este jueves la activación de una Mesa de Conectividad Ferroviaria, siguiendo el modelo de la Mesa de Conectividad Aérea, con el objetivo de impulsar la colaboración entre administraciones, empresas y Adif para abordar los problemas ferroviarios que afectan a Andalucía.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de la reunión convocada por la Consejería, presidida por el vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, con el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la CEA, José Carlos Escribano de Garaizabal, así como representantes de las principales organizaciones turísticas andaluzas, con el objetivo de "analizar y coordinar" medidas que permitan paliar las consecuencias del parón ferroviario provocado por la tragedia de Toledo.

La iniciativa persigue establecer un espacio de trabajo conjunto que permita analizar las necesidades ferroviarias de Andalucía, mejorar el intercambio de información, coordinar actuaciones para recuperar la conectividad y garantizar la confianza de los viajeros y las empresas, han explicado la Junta y la CEA en una nota conjunta. Por su parte, Gavira ha respaldado la necesidad de reforzar esa colaboración para afrontar las dificultades ferroviarias y recuperar cuanto antes la normalidad de las comunicaciones.

"Los empresarios necesitan certezas para planificar sus reservas, sus contrataciones y su actividad. Y los viajeros necesitan saber que pueden seguir llegando a Andalucía. Por eso estamos trabajando con todas las administraciones y con el sector para buscar alternativas y recuperar cuanto antes la conectividad", ha manifestado el vicepresidente segundo. Por su parte, Escribano ha defendido la conveniencia de trasladar al ámbito ferroviario el modelo de colaboración institucional y empresarial que ya existe en materia de conectividad aérea.

"Tenemos que trasladar al ferrocarril el modelo de colaboración que ya funciona en la conectividad aérea. Necesitamos sentar a las administraciones y al sector empresarial junto con Adif para, en una misma mesa, compartir información y trabajar en soluciones que permitan garantizar la movilidad y la competitividad de Andalucía", ha señalado el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de CEA.

Durante el encuentro, Gavira ha explicado que la Consejería está trabajando en distintas alternativas para facilitar la llegada de visitantes a Andalucía, tanto mediante el refuerzo de la conectividad aérea como a través del transporte por carretera. El consejero ha señalado que se están explorando diferentes iniciativas con los operadores de transporte para ampliar las posibilidades de desplazamiento, aunque ha reconocido que estas medidas únicamente permiten compensar parcialmente la capacidad ferroviaria afectada.

"Estamos explorando todas las posibilidades, pero las alternativas no sustituyen al tren. Tenemos que seguir trabajando para recuperar las conexiones ferroviarias porque de ellas dependen miles de empresas, trabajadores y familias andaluzas", ha añadido Gavira. El presidente del Consejo de CEA ha insistido en que la disponibilidad de información actualizada resulta esencial para que las empresas puedan anticiparse y adoptar decisiones.

"La incertidumbre es uno de los mayores problemas para nuestras empresas. Necesitamos información fiable y actualizada para poder planificar y anticiparnos. El turismo vive de la confianza y tenemos que trabajar juntos para mantenerla", ha señalado. La reunión ha servido también para establecer mecanismos de colaboración que permitan compartir información y coordinar las actuaciones de las administraciones y las organizaciones empresariales.

Gavira ha recordado que durante esta misma jornada la Consejería ha mantenido un encuentro con representantes de seis de los ocho patronatos provinciales de Turismo de Andalucía (Córdoba, Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y Almería), así como con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en representación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), para analizar los problemas de conectividad ferroviaria y las alternativas de movilidad.

El vicepresidente segundo ha explicado que la Consejería pondrá a disposición del sector turístico la información que obtiene a través de sus herramientas de inteligencia turística y de los contactos con las administraciones provinciales y municipales. El objetivo es que las empresas dispongan de datos contrastados que les permitan planificar su actividad y evaluar la evolución de la situación. Asimismo, se ha abordado la conveniencia de mantener una comunicación coordinada entre las administraciones y las asociaciones empresariales para "evitar mensajes contradictorios y facilitar una respuesta conjunta".

En la reunión celebrada en la Casa Rosa han participado José Carlos Escribano de Garaizabal, presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la CEA; Luis Arroyo, presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV); Jorge Castilla Weeber, vicepresidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT); y Rafael Barba, secretario general de FAHAT. También han asistido Juan Turanzo, de la Federación Andaluza de Hostelería; Manuel Castilla, secretario general de la Federación Andaluza de Hostelería; Ignacio Calandria, secretario general de AVVAPro, y Luis Picón Bolaños, director de Relaciones Institucionales de la CEA. La reunión ha concluido con el compromiso de mantener una coordinación permanente entre la Consejería y las organizaciones empresariales para realizar un seguimiento de la situación ferroviaria, impulsar alternativas de movilidad y avanzar en una respuesta conjunta que permita proteger la actividad turística y el empleo en Andalucía.