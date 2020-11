Junta, a la espera de que Abengoa le traslade un plan de viabilidad, lamenta "amenazas" sobre traslado

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha manifestado este martes que Abengoa no ha facilitado al Gobierno andaluz la documentación que se le ha solicitado, exactamente el plan de viabilidad, y ha querido dejar claro que una operación de 540 millones de euros "evidentemente no se puede ver comprometida" por 20 millones de euros que se le reclaman como aportación a la administración autonómica.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo ha manifestado que en este momento no hay "nuevos avances" y ha insistido en que, a día de hoy, la Junta "no tiene una herramienta para dar una ayuda directa, sin concurrencia competitiva, a una gran empresa".

En cualquier caso, ha insistido en que la Junta está dispuesta a analizar la situación, pero se necesita la documentación.

"Pero no aceptamos que se diga que la operación de Abengoa está comprometida por el apoyo o no de la Junta a través de 20 millones de euros que pide la empresa", según ha recalcado Bendodo, quien ha recordado que es una operación de 540 millones de euros donde están el Estado o las entidades financieras, que sí tienen las herramientas para dar esas ayudas que la administración andaluz, en cambio, no tiene.

"No nos parece de recibo que se condicione esta operación a una mínima cantidad que tendría que aportar la Junta de Andalucía", según ha expresado el consejero, quien ha querido dejar claro que la Junta no se niega, pero se tiene que buscar la fórmula. Asimismo, ha indicado que no les parece bien ni que "se amenace con el traslado de la empresa" ni que se diga que se condiciona su viabilidad por 20 de 540 millones.