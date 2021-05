Junta exige una respuesta ya este miércoles de Sanidad sobre AstraZeneca: "Hay que vacunar a la mayor brevedad posible"

SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha reclamado al Ministerio de Sanidad que mañana miércoles, en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, dé ya una respuesta a las comunidades sobre el suministro de la segunda dosis de AstraZeneca a las personas que ya tienen puesta la primera dosis, algo que considera que se debería iniciar a la "mayor brevedad posible".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha informado este martes de que ha remitido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, una carta pidiéndole que ese asunto se incluya en el orden del día de la reunión de mañana del Consejo Interterritorial, puesto que en el documento de la convocatoria que han recibido las comunidades no aparece.

Ha confiado en que finalmente ese debate se incluya en el orden del día y ha indicado que la Junta seguirá defendiendo vehemente que hay que suministrar la segunda dosis de AstraZeneca a las personas a las que se les puso la primera dosis, esto es, 260.000 andaluces que están a la espera.

Aguirre ha apuntado que hace unas dos semanas ya deberían haber sido citadas varias de esas personas para suministrarles la segunda dosis, puesto que ya han pasado los tres meses que tiene que haber entre una dosis y la siguiente.

"Estas personas tienen que ser vacunadas a la mayor brevedad posible con la misma vacuna, con AstraZeneca", según ha defendido Aguirre, quien ha señalado que un reciente estudio del Instituto Carlos III pone de manifiesto que la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca "no provoca grandes efectos adversos", algo en lo que coinciden también la Agencia Española y la Europea del Medicamento, la OMS, sociedades científicas o como viene reflejado en el prospecto de la vacuna de AstraZeneca.

"No se puede jugar con las vacunas; no se pueden dejar en la nevera porque son las que salvan vidas", según ha expresado Jesús Aguirre, quien ha indicado que en este momento, Andalucía cuenta con unas 200.000 vacunas de AstraZeneca en la nevera, y con la previsión de que llegue más la próxima semana a la comunidad la misma cantidad.

Jesús Aguirre ha insistido en que hay que dar una solución al tema, porque no existe documento "clínico de evidencia científica que diga que no es efectiva la vacuna de AstraZeneca".

"No hay razón clara desde el punto de vista científico para no poner la segunda vacuna", ha dicho Aguirre, para quien no se debería dilatar mucho el tiempo que marcan los laboratorios para administrar la segunda dosis de una vacuna.

"No comprendemos este debate absurdo del Ministerio porque ya estamos alargando un tiempo precioso, cuando ya podrían estar vacunados con la segunda dosis muchos colectivos", ha recalcado Aguirre.