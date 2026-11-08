La Junta expone la modificación de la AAI de Cunext para su ampliación en Córdoba, dentro del proyecto de cobre verde

Vista general de la factoría de Cunext en la Avenida de la Fábrica de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha acordado "la apertura de un periodo de información pública" relativo al expediente de 'Modificación sustancial de la AAI (Autorización Ambiental Integrada) por el proyecto de ampliación de las instalaciones de Cunext en Córdoba", en la Avenida de la Fábrica, promovido por Cunext Copper Industries.

Así lo recoge la resolución publicada por la citada Consejería en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press, con el fin de que "cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto o cualquier otra documentación que conste en el procedimiento, presentar alegaciones y pronunciarse, tanto sobre la evaluación ambiental del proyecto, la evaluación de impacto en la salud, así como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la AAI".

La cita ampliación de las instalaciones de Cunext en su factoría de la Avenida de la Fábrica se inscribe, según han precisado a Europa Press fuentes de la compañía, "dentro del proyecto global del cobre verde", que desarrolla en Córdoba en una nueva planta, puesta en marcha el pasado verano, y que conlleva también "ampliar la capacidad de producción en las instalaciones de la Avenida de la Fábrica", en base a un proyecto que ahora se somete a información pública.

En cuanto a la nueva planta de cobre verde puesta en marcha por Cunext Group en Córdoba, se trata de "un proyecto industrial estratégico" que, según informó la compañía en su momento, "sitúa a la ciudad como referente europeo en sostenibilidad, innovación y descarbonización".

La nueva instalación, ubicada junto a la carretera de Granada, la N-432, permitirá producir hasta 130.000 toneladas anuales de cátodos de cobre de máxima pureza a partir de materiales reciclados mediante un innovador proceso de electrólisis. Con ello, Cunext Group dará "un paso decisivo en la transformación de su actividad y en el impulso de una industria con una de las menores huellas de carbono del mundo".

Además, la planta de cobre verde "responde a una necesidad estructural de reindustrialización en Europa y refuerza la autonomía industrial en un contexto marcado por la dependencia exterior de materias primas". En este sentido, el cobre es "un material esencial para la transición energética, la electrificación, las redes eléctricas, las energías renovables y el desarrollo de nuevas infraestructuras industriales".

La instalación permitirá "producir cobre a partir de materiales reciclados, evitando la extracción hasta 130.000 toneladas de cobre primario". Este modelo "contribuirá a reducir de forma significativa el uso de recursos naturales y permitirá una disminución de la huella de carbono superior a un millón de toneladas de CO2".

La apuesta de Cunext por el cobre verde se enmarca en "una estrategia más amplia de sostenibilidad, eficiencia energética y descarbonización industrial". La compañía impulsa también el autoconsumo energético mediante placas fotovoltaicas, el transporte cero emisiones y la incorporación de tecnología para optimizar la eficiencia de sus procesos.