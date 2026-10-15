Junta garantiza "apoyo" a trabajadores de centros de menores, cumpliendo "condiciones económicas y de seguridad"

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, este jueves en la Comisión Parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha querido dejar claro este jueves el "apoyo" de la Junta a los trabajadores de los centros de menores en Andalucía, cumpliendo "condiciones económicas y de seguridad".

Así se ha pronunciado Gavira, en comisión del Parlamento, en respuesta a una pregunta del diputado del PSOE-A Juan Cornejo sobre personal de justicia juvenil.

Gavira ha agradecido el trabajo a todo el personal de justicia juvenil, a jueces, a fiscales, a equipos técnicos, psicólogos, educadores y trabajadores sociales, así como a los trabajadores de los centros de menores y de internamiento y de los servicios de medios abiertos. "Son profesionales que desempeñan un trabajo muy difícil, y necesitan todo el apoyo de la administración y lo van a tener", ha asegurado.

"Y eso se traduce también en sus condiciones laborales", ha añadido el consejero, recordando que el acuerdo de PP-A y Vox para el Gobierno andaluz recoge que "el endurecimiento del régimen interno de los centros de menores, refuerzo de los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores, así como de la seguridad de los trabajadores de estos centros", y que se "trabajará en identificar y evitar ubicaciones donde se generan problemas de convivencia y seguridad".

Ha agregado que él se preocupa por las "condiciones económicas" y de seguridad de esos trabajadores: "Vamos a estar vigilantes con el hecho de que las empresas que gestionan esos centros cumplan con lo dispuesto en el convenio colectivo, como no puede ser de otra manera", en referencia al Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores que regula el marco laboral de los centros de menores.

Gavira ha asegurado que se supervisará que los contratos "cumplen con los pliegos acordados y se exigirán responsabilidades cuando correspondan", y ha señalado que hay contratos que "se licitaron antes de que se aprobase el convenio".

Por su parte, Juan Cornejo ha defendido la necesidad de que la Junta cumpla con el convenio estatal para aplicar las "mejoras laborales" a los trabajadores de los centros de menores. "Si ya usted se ha comprometido, creo que ha sido un avance bueno", ha trasladado al consejero.