Junta garantiza al Defensor del Pueblo la atención a menas con 650 plazas en centros pese a la crisis del coronavirus

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en reunión celebrada a través de videoconferencia, que la atención a los menores extranjeros no acompañados está plenamente garantizada en Andalucía. Ruiz ha concretado que la Consejería ha alcanzado un acuerdo con las entidades colaboradoras que gestionan los dispositivos destinados a estos menores migrantes para el mantenimiento de 650 plazas en centros de protección en toda Andalucía.

"El presupuesto para la financiación de todas estas plazas será aportado totalmente por la Junta de Andalucía, ya que el Gobierno central nos ha negado la subvención para mantener los dispositivos específicos para menores extranjeros no acompañados en el año 2020 que fue de 26 millones de euros en 2019", ha señalado Rocío Ruiz, según ha informado su departamento mediante una nota.

La Oficina del Defensor del Pueblo anunció este lunes 18 de mayo la apertura de una queja de oficio después de recibir la información del sector de que la Junta de Andalucía retiraba la subvención que destina para la atención a menores extranjeros no acompañados, que traerá consigo "la supresión de 407 plazas residenciales subvencionadas". Según la información facilitada por el Defensor, de esas 407 plazas actualmente se encuentran ocupadas 341, 195 por menores y 146 por jóvenes que ya habrían alcanzado la mayoría de edad, y vacantes solo 66, que "están a disposición del ente público y en espera del ingreso de algún menor".

La consejera de Igualdad se ha referido al esfuerzo realizado desde la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación para dar cobertura a los jóvenes que cumplen la mayoría de edad, ya que se han incrementado notablemente los recursos de alta intensidad para ellos. De este modo, de las 215 plazas disponibles en el 2018 se ha pasado a disponer de 484 plazas en el 2020.

Ha garantizado, igualmente, la atención a los menores que cumplen la mayoría de edad, a través de los programas desarrollados por la Dirección General de Infancia y que implican acciones como la realización de itinerarios formativo-laborales individualizados, basados en la tutorización y seguimiento personalizado, tareas de asesoramiento y acompañamiento para facilitar el proceso de cualificación profesional de cada joven o el establecimiento de una red de recursos formativos y empresariales (convenios con empresas) que posibilite la inserción en el mercado laboral.

La máxima responsable de las Políticas Sociales en Andalucía ha destacado el compromiso de su Consejería y del Gobierno andaluz para mantener el servicio público de protección de menores junto con la colaboración de las entidades.

"A pesar de que la situación de pandemia y crisis social derivada nos obliga a hacer una reorganización de todo el presupuesto de la Junta de Andalucía, todos los menores seguirán perfectamente atendidos en la red de centros de protección, tanto públicos como privados, y en los dispositivos específicos para niños y niñas migrantes", ha subrayado Ruiz.

EL 37% DE MENORES EXTRANJEROS

La consejera de Igualdad ha destacado que los propios datos del Gobierno central reconocen que Andalucía asume un flujo migratorio mucho mayor que el resto de comunidades autónomas, con un 37% del total de los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Estado.

Por este motivo, "Andalucía seguirá solicitando la ayuda para la financiación de las actuaciones y el reparto responsable entre todas las Comunidades", ha afirmado la consejera de Igualdad.

Estos menores que llegan a Andalucía se encuentran, técnicamente, en situación de desprotección, según la legislación vigente en materia de menores, y es obligación de la Junta de Andalucía asumir la responsabilidad de atender a todos aquellos que se localicen en territorio andaluz, prestándoles la debida atención a sus necesidades básicas de alojamiento, alimentación, salud, educación e integración social.

Para evitar la sobre ocupación de años anteriores que afectaba, fundamentalmente, a los centros de titularidad pública, la Consejería de Igualdad puso en marcha tres modalidades de dispositivos específicos terminando así con la provisionalidad en la atención que reflejaban los recursos de emergencia: programas de Recepción, programas de Evaluación y Diagnóstico y programas de Inserción Social y Laboral.

Como ya advirtió la Consejería de Igualdad, el anuncio del Gobierno central de hacerse cargo del reparto de los menores extranjeros no acompañados entre las distintas comunidades y la instalación de nuevos recursos para su atención en los primeros días desde su llegada, no era una alternativa a corto/medio plazo al no contar con el respaldo legal y necesitar de diferentes modificaciones normativas, incluso la propia Ley de Andalucía de Protección del Menor.

Durante su reunión, la consejera de Igualdad también ha trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz las medidas para paliar la crisis social derivada de la pandemia por coronavirus. Ha destacado los cuatro importantes instrumentos en torno a los cuales se ha trabajado y que han supuesto la movilización de 72 millones de euros.

El refuerzo, agilización y ampliación de cobertura de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía; el apoyo decidido a los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos y diputaciones; los proyectos de garantía alimentaria entre el que se encuentra las tarjetas monedero para la compra de productos de primera necesidad por parte de familias vulnerables; y el incremento de las Ayudas Económicas Familiares.