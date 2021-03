Junta: El Gobierno "inventa una fórmula para repartir dinero perjudicando" a Andalucía porque aquí no gobierna el PSOE

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha acusado este martes al Ejecutivo nacional de "inventar una fórmula para repartir" los fondos que destina a las comunidades autónomas, "perjudicando" a Andalucía, por el hecho de que aquí no gobiernan ni el PSOE ni Podemos.

"No encuentro otra explicación que no sea que no gobiernan ni PSOE ni Podemos", según ha manifestado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Bendodo se ha referido al hecho de que Andalucía haya recibido sólo 1.109,2 millones de euros, el 15,8 por ciento (por debajo de su peso poblacional en el conjunto del Estado), de los 7.000 millones de euros con que está dotada la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas aprobada por el Gobierno de España. Ha criticado además que no se haya considerado a Andalucía una región turística como a las islas Baleares y a las Canarias, para las que se han reservado además 2.000 millones de los 7.000 por tener esa consideración.

Ha criticado que el Ejecutivo no haya tenido en cuenta a Andalucía como una región turística, cuando esta comunidad recibió un tercio de los 80 millones de turistas que visitaron España en 2019.

Bendodo ha indicado que un buen gobierno es aquel que trata a todos los territorios por igual y no discrimina a unos respecto a otros y, sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha cometido "un ataque directo a Andalucía".

"Han inventado una fórmula para repartir el dinero perjudicando a Andalucía. Si hubieran aplicado criterios objetivos Andalucía hubiera recibido entre 944 y 66 millones de euros más de los que va a recibir", según ha expuesto el consejero, quien ha lamentado que el Gobierno central no aplique un criterio objetivo como es el nivel de población en el conjunto del Estado para repartir los fondos.

"Han cuadrado los números a martillazos para castigar a los andaluces porque aquí no gobierna el PSOE. Así de simple", según ha sentenciado Elías Bendodo, para quien de todos los criterios de reparto posibles, "el Gobierno de España ha elegido el peor, el más dañino para Andalucía".

"Esto es un atropello, es ajustar la norma a criterios políticos para perjudicar a Andalucía", según ha insistido el consejero de la Presidencia.

Asimismo, ha alertado de que el Gobierno central "aún puede tardar meses en transferir el dinero a las comunidades autónomas". "En dejar claro que en las ayudas tiene que aparecer el logo del Gobierno de España, en eso sí lo han dejado bien claro antes de dar el dinero", según ha apuntado.

Ha pedido que el Gobierno central firme ya el convenio con las comunidades para poner en marcha las ayudas a los sectores afectados por el Covid y no agote el plazo de un mes.