Junta: "El Gobierno está obligado a dar máximas garantías de seguridad para recuperar la confianza en el AVE"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha manifestado este jueves que el Ejecutivo nacional está "obligado a dar las máximas garantías de seguridad para que los andaluces recuperen la confianza en la alta velocidad, en el AVE", y ha alertado del "daño" que ya está suponiendo en la economía andaluza el cierre de la conexión ferroviaria con Madrid.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, ha expresado además la preocupación del Gobierno andaluz por las últimas informaciones relativas a que se han detectado "nuevos fallos" en el tramo de alta velocidad de Adamuz, donde en enero se produjo un trágico accidente ferroviario.

Ha indicado que la "responsabilidad" de la Junta es "exigir al Gobierno de España una auditoría, una revisión profunda y exhaustiva, de esa línea, y que se cambie el sistema de seguridad, porque no puede ser que la línea Madrid-Andalucía sea la única de toda España con el sistema de seguridad antiguo".

"¿Qué está pasando en este país con las infraestructuras; qué está pasando con los gastos de mantenimiento?", ha preguntado la vicepresidenta de la Junta, insistiendo en que el Gobierno central está "obligado a dar las máximas garantías de seguridad para que los andaluces recuperen la confianza en la alta velocidad".

Ha abogado por soluciones lo antes posible porque Andalucía no puede seguir "aislada" del resto de España, sobre todo, por el "daño brutal" que supone para la economía, en unos momentos además en los que está tierra está "creciendo por encima de la media" y es una "locomotora" del país.

Carolina España ha señalado que estas consecuencias "negativas" ya se empiezan a ver, y las federaciones andaluzas han situado las "pérdidas" en el pasado puente de Todos los Santos en unos siete millones de euros en alojamientos, taxis o comercios.

En este sentido, ha explicado que en la reunión de ayer del Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dio la "instrucción" de "constituir un grupo de trabajo donde se incluyan varias consejerías" para reunirse con los "sectores afectados" por el cierre de la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid.

"Andalucía no puede estar aislada del resto de España, necesitamos que cuanto antes y con todas las medidas de seguridad se ponga en marcha esta línea ferroviaria", ha sentenciado la consejera andaluza, que ha agregado que hay que "aumentar la frecuencia de los aviones", topando los precios, y también el transporte por carretera.