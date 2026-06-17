La Junta habla de "castigo" del Gobierno al reducir en casi 200 millones de euros la cuantía de la PAC desde 2022

La consejera portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha calificado de "castigo" por parte del Gobierno central a la comunidad la reducción de casi 200 millones de euros de la cuantía destinada a la Política Agraria Común (PAC) desde 2022.

"Desde el año 2022 se ha ido reduciendo el importe de la PAC para Andalucía. En el año 2022 exactamente fueron 1.434 millones de euros y se ha ido reduciendo progresivamente hasta alcanzar en 2025 los 1.277 millones de euros", ha señalado la consejera portavoz en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles.

España ha destacado que el último pago del último tramo de las ayudas directas de la PAC correspondientes al año 2025, va a beneficiar a casi 200.000 productores andaluces, en concreto 196.500 productores, por valor de 147 millones de euros.

Este trámite realizado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se corresponde con el 10% del total de estas subvenciones europeas concedidas a los productores andaluces para la campaña 2025, unos fondos que ofrecen liquidez a los profesionales del campo y contribuyen a la estabilidad financiera del sector agrario.

Por provincias, el saldo de las ayudas directas de la PAC 2025 abonado ha ascendido a algo más de 2,9 millones de euros en Almería (4.741 subvenciones); ha rozado los 13 millones de euros en Cádiz (6.648 expedientes); y se ha acercado a 31,5 millones de euros en Córdoba (36.101 ayudas).

En Granada, por su parte, los pagos han superado los 15 millones de euros (28.255 subvenciones); en Huelva se han acercado a los seis millones de euros (5.605 expedientes); y en Jaén han rozado los 36,3 millones de euros (74.356 ayudas).

En Málaga, las ayudas directas abonadas se han aproximado a 8,5 millones de euros (15.518 subvenciones) y, en Sevilla, han rozado los 33,8 millones de euros (25.300 expedientes).

Atendiendo a los tipos de intervenciones, el total de casi 147 millones de euros incluye 75,7 millones de euros que se corresponden con ayudas básicas a la renta para la sostenibilidad; 15,5 millones de euros de ayudas redistributivas; 2,1 millones de euros de ayudas complementarias a la renta para jóvenes agricultores; y 25,2 millones de euros de subvenciones ligadas a ecorregímenes (medidas a favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal).

Por otro lado, en el montante global se incluyen ayudas al olivar con dificultades específicas por valor de dos millones de euros, y ayudas al cultivo del algodón por 5,6 millones de euros. En cuanto a la ganadería extensiva, las subvenciones abonadas para ovino y caprino de carne han ascendido a 3,5 millones de euros; y las relativas a vacuno de carne han alcanzado los 2,8 millones de euros.

Con este pago, la Junta de Andalucía termina de abonar las ayudas directas de la PAC 2025 que estaban pendientes de cobro por parte de los productores andaluces, tras el anticipo de más de 714 millones de euros tramitado en octubre de 2025 (70%) y los tres pagos realizados en diciembre de 2025 y en febrero y abril de 2026 por un valor total de casi 310 millones de euros.

En este último caso, los abonos se corresponden con el primer pago del saldo de estas subvenciones, la resolución de las alegaciones presentadas y las ayudas específicas para el algodón.

El total de ayudas directas de 2025 gestionadas por la Junta de Andalucía ha ascendido a cerca de 1.278 millones de euros en 199.182 expedientes. Atendiendo a los diferentes territorios, en Almería se han abonado casi 22,3 millones de euros (4.806 ayudas); en Cádiz, cerca de 111,4 millones de euros (6.764 subvenciones); en Córdoba, casi 276 millones de euros (36.645 expedientes); en Granada, cerca de 126,4 millones de euros (28.628 ayudas); y en Huelva, algo más de 46 millones de euros (5.721 subvenciones).

En el caso de Jaén, las subvenciones han superado los 320,5 millones de euros (75.178 expedientes); en Málaga se han abonado más de 73,3 millones de euros (15.717 ayudas); y en Sevilla, algo más de 301,8 millones de euros (25.723 subvenciones).