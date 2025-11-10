La Junta incide en criticar los "bulos" y "falsedades" sobre que hay "privatización" de la sanidad en Andalucía

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 10 de noviembre de 2025, en - Rocío Ruz - Europa Press

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha incidido este lunes en cargar contra los "bulos" y las "falsedades" que, según ha criticado, se propagan sobre una supuesta "privatización" de la sanidad pública en Andalucía que ella niega que se esté produciendo.

La también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, se ha referido a esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión se ha celebrado en lunes, y no en miércoles como es lo habitual para que no coincidiera con la sesión del Pleno del Parlamento prevista para ese día, donde, entre otras cuestiones, se sustanciará el debate de totalidad del proyecto del Presupuesto andaluz para 2026.

La portavoz de la Junta se ha referido a esos "bulos" al hilo de las cuentas públicas del año que viene que ha diseñado el Gobierno andaluz, y también al día siguiente de las movilizaciones convocadas este pasado domingo por sindicatos y 'mareas blancas' en las ocho capitales de provincia reclamando una sanidad pública de calidad que reunieron a varias decenas de miles de personas, según las estimaciones de la Policía Nacional.

Carolina España ha remarcado que el Presupuesto de la Junta para 2026 contempla "la mejor de las soluciones posibles" para mejorar la sanidad, que es un aumento de inversión y de plantilla, y ha subrayado que "una de las prioridades" del Gobierno de Juanma Moreno es "la inversión en sanidad, que ha llegado a niveles que no se habían visto jamás en Andalucía", superando los 16.000 millones de euros.

Así, ha puesto de relieve que desde que el líder del PP-A llegó a la presidencia de la Junta, el presupuesto para sanidad se ha incrementado "un 65%", con "6.500 millones de euros más", de modo que ya se ha alcanzado una inversión sanitaria de "1.887 euros por habitante al año", y en este 2025 "hemos superado la media nacional" de esa variable.

"Esta es la realidad", ha remarcado, y ha subrayado que el Gobierno de Moreno ha "incrementado la plantilla" de la sanidad andaluza "un 30%, pasando de 100.000 profesionales sanitarios a 130.000", tras lo que ha sostenido que al Ejecutivo de Moreno "le importa mucho la salud de los andaluces, y por eso uno de cada tres euros en el Presupuesto de 2026 se va a destinar a la sanidad de Andalucía".

En ese punto, ha aseverado que "ya está bien de mover bulos", y tras subrayar que hay "menos porcentaje de conciertos que nunca", la portavoz del Gobierno andaluz se ha preguntado "dónde está la privatización de la sanidad", cuando ésta en Andalucía es "más pública, universal que nunca" con el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Dicho esto, ha advertido de que lo que "no va a hacer nunca ni va a olvidar" el actual Gobierno andaluz es lo que, según ha criticado, hizo el PSOE-A cuando gobernaba la Junta, "reducir el presupuesto de sanidad en 1.614 millones de euros" o "expulsar a 7.773 profesionales" sanitarios, o "reducir 800 camas hospitalarias" y "meter en el cajón a 500.000 andaluces para que no constaran en las listas de espera".

"RESPETO" POR LOS MANIFESTANTES DE ESTE FIN DE SEMANA

Respecto a las manifestaciones de este pasado domingo, la consejera ha trasladado su "respeto" por quienes acudieron a las mismas, pero ha incidido en defender que el Gobierno de Moreno va "con la verdad por delante", mientras "otros van con bulos, falsedades y manipulación".

En esa línea, ha indicado que lo que quería trasladar en la rueda de prensa este lunes es la idea de que "la privatización de los servicios públicos en general, y en particular de la sanidad" actualmente en Andalucía "es un bulo".

Al respecto, ha llamado la atención acerca de que "en la época socialista" de gobierno en la Junta "se concertaban 500 millones de euros, y ahora se concierta una cantidad parecida", pero que representa un menor porcentaje en relación al PIB total andaluz, de forma que en la etapa del PSOE-A que ahora lidera María Jesús Montero --que fue consejera de Salud-- "se concertaba el 5% del presupuesto, y ahora se concierta el 3,4%".

De igual modo, Carolina España ha reivindicado que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad el pasado viernes, "Andalucía lidera la reducción de las listas de espera quirúrgicas", aunque en la Junta son conscientes de que queda "mucho trabajo por delante", y "por supuesto que hay muchas cosas que mejorar", y de ahí que, según ha destacado, se esté acometiendo "una reestructuración en la Consejería de Sanidad", con un consejero y un viceconsejero nuevos, y se está "contratando nueva plantilla para la detección precoz del cáncer, para la asistencia sanitaria, para reducir las listas de espera en intervenciones quirúrgicas y en consultas".

Así, la consejera portavoz ha concluido reivindicando que, mientras que el Gobierno de Juanma Moreno pone "soluciones encima de la mesa, otros lo que ponen son bulos, desinformaciones y mentiras", según ha zanjado.