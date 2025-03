La Junta incide en que fue la primera comunidad en pagar la mediación a abogados y que estudia ya mejoras

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destacado ser "pionera" en pagar a abogados que prestan asistencia gratuita por el sistema de mediación en España, y ha aclarado que estudian mejoras ante la entrada en vigor, el próximo 3 de abril, de la ley nacional que obliga a una negociación entre las partes en litigio antes de iniciar un procedimiento.

Lo ha hecho en respuesta a la reclamación realizada este lunes por parte del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que ha expresado su "profunda preocupación" ante la "falta de fijación" por parte de la Consejería del ramo de los nuevos módulos que han de regular la compensación económica de los profesionales de la abogacía.

Fuentes del departamento de Justicia, en declaraciones a Europa Press, recuerdan que desde enero de 2024 Andalucía abona un módulo de mediación a los abogados que prestan asistencia gratuita para aquellos cumplen los requisitos para acceder al sistema de Justicia Gratuita. En total, 400 euros por acuerdo cerrado, lo que deja un total de 181 entendimientos en este periodo y de 72.400 euros repartidos.

Ante la obligatoriedad ahora de procurar una negociación antes de instar un procedimiento, los abogados exigen que se les conceda también una dotación que cubra la mediación en caso de no alcanzar acuerdo. Además, extienden esta petición a cualquier medio de resolución de conflictos (MASC), al referir que la ley obliga a establecer estos medios, y critican que la Junta no ofrece cobertura de otro MASC que no sea mediación.

Este último extremo es admitido por la Consejería, para añadir que el Gobierno andaluz se decantó por este sistema de mediación en la que "existen profesionales ya regulados". No obstante, explicita que la normativa exige cualquier medio público elegido por la CCAA para la asistencia gratuita, en un entrecruce de alusiones a la ley entre el órgano colegial y la Administración autonómica.

Al respecto de abonar la mediación pese a no alcanzar un acuerdo, la Junta de Andalucía --que incide en los plazos "ajustados" de la publicación de esta norma, el pasado enero, "ya con el presupuesto regional aprobado"-- detalla que se está trabajando en el impacto económico de la normativa, y recuerda que se celebró una comisión mixta con los abogados andaluces el pasado 11 de marzo.

En todo caso, la Consejería ha puesto de relieve que se actualizarán los baremos con carácter retroactivo para que los abogados reciban una contraprestación en el módulo de mediación --alcancen o no acuerdos-- desde la puesta en marcha de la normativa.

De cara a más medidas y recursos demandados por la Abogacía andaluza, las fuentes consultadas también defienden la implementación de medidas como los Puntos de Información para la Mediación en Andalucía (PIMA), en los que "se puede pedir información de todas las opciones existentes para poder ir a la mediación".

Además, han destacado el Servicio de Mediación Penal (Sempa), "que en algunas provincias funciona desde mayo y en otras desde septiembre". A través de este órgano sí se puede ir a mediación para asuntos penales como delitos leves, y es de carácter gratuito. "Ya llevamos unos 1.200 casos cerrados con este servicio, lo que supone unos 1.200 juicios evitados en diez meses", han indicado, además de recordar que, para la mediación laboral, se ha firmado un convenio con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales, "para que ellos hagan de mediadores en conflictos laborales que ya están judicializados", y han apuntado, entre otras medidas también, la licitación próxima del Servicio de Mediación Civil y Mercantil.