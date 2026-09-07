La Junta informa este martes sobre el aforo del algodón con 1.100 hectáreas menos cultivadas del umbral mínimo

Archivo - Plantas de algodón europeo. Imagen de archivo - European Cotton Alliance (ECA) - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía va a informar este próximo martes sobre el aforo del cultivo del algodón.

En declaraciones a Europa Press, la Consejería ha indicado que se han sembrado 1.100 hectáreas menos del umbral mínimo establecido en el reglamento (que son 48.000 hectáreas), por tanto, "si se siembran más de 48.000 hectáreas, baja el importe por hectárea, pero si se siembran menos se devuelve el dinero a Europa". Así lo ha reflejado en relación a las ayudas que la Unión Europea destinada a este cultivo. En concreto, "el algodón tiene una bolsa específica de 60 millones de euros, con una superficie mínima de 48.000 hectáreas".

En este contexto, desde Asaja están a la espera de conocer el aforo oficial para poder hacer un análisis "riguroso" de la campaña de algodón en Andalucía. No obstante, han indicado que "las condiciones climatológicas no han sido del todo favorables y que las siembras han estado muy escalonadas". De este modo, "hay parcelas que están muy adelantadas, otras van muy atrasadas, lo que genera una situación de incertidumbre sobre los resultados finales de la campaña".

Por último, a ello se suma que "hemos tenido un verano con un calor tremendo y eso nunca ayuda al cultivo", han concluido desde Asaja.