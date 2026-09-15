La Junta inicia el XVII Curso Superior de Especialización en Olivicultura para formar a profesionales en ámbito oleícola

Inauguración en el centro Ifapa Alameda del Obispo (Córdoba) de la XVII edición del Curso Superior de Especialización en Olivicultura. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet, y el director ejecutivo adjunto del Consejo Oleícola Internacional (COI), Abderraouf Laajimi, han inaugurado este martes en el centro Ifapa Alameda del Obispo (Córdoba) la XVII edición del Curso Superior de Especialización en Olivicultura, una formación especializada de la Junta de Andalucía para formar a profesionales en el ámbito oleícola.

En el acto de inauguración, en el que también han participado la directora del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, Leire Molinero, y la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba (Etsiam), María del Carmen del Campillo, el director adjunto del COI ha impartido para los asistentes una ponencia sobre la olivicultura en el mundo.

"Este Curso Superior de Especialización en Olivicultura forma parte de una apuesta decidida de la Junta de Andalucía por la formación y la transferencia del conocimiento agroalimentario", ha detacado Bosquet, quien ha subrayado que "desde el Ifapa se contribuye a formar profesionales mejor preparados para afrontar los retos actuales, incorporar innovación y aprovechar el conocimiento para el importante sector del olivar siga siendo competitivo, rentable y sostenible".

Según ha afirmado Bosquet, "en el Ifapa tenemos claro que el conocimiento sólo alcanza todo su valor cuando es capaz de llegar al campo y contribuir a mejorar la realidad de los sectores productivos; y precisamente ese es uno de los grandes valores de este curso: combinar conocimiento científico y técnico con una visión práctica y muy próxima a las necesidades reales del sector, incluyendo además las últimas novedades en digitalización".

En concreto, la XVII edición del Curso Superior de Especialización en Olivicultura tiene una duración de cuatro semanas y en él participan más de 40 profesores expertos en diferentes áreas del conocimiento. En total, 27 alumnos procedentes de España, Brasil, Perú, Argentina e Italia recibirán en el centro Ifapa Alameda del Obispo 150 horas lectivas con un importante componente práctico.

LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA E INNOVADORA

El curso ofrece la información más actualizada e innovadora sobre diferentes técnicas de cultivo del olivar con el objetivo de brindar durante un intenso mes una formación de calidad a los participantes. El plan formativo está configurado especialmente con un enfoque práctico que contribuye a la mejora de la rentabilidad, la competitividad y sostenibilidad económica, social y ambiental del sector en Andalucía.

La alta cualificación obtenida por el alumnado, con un destacado reconocimiento por parte del sector, servirá para mejorar su trabajo al frente de explotaciones olivareras o para el acceso al mercado laboral relacionado con este ámbito productivo. En este sentido, las ediciones anteriores del curso han permitido a una gran parte de los alumnos acceder a puestos de trabajo ligados a la investigación, la formación o actividades profesionales relacionadas con el sector.

Durante este itinerario formativo, los participantes aprenderán sobre ámbitos como la olivicultura de precisión y la botánica y morfología del olivo, las técnicas y tipos de poda, la utilización de subproductos, el diseño de plantaciones o las producciones integradas y ecológicas. Asimismo, se aportarán nociones sobre maquinaria para la recolección, técnicas de fertilización y la aplicación de fitosanitarios.

Las horas de práctica que contempla el curso se desarrollan en invernaderos, laboratorios, cooperativas, almazaras, entamadoras y olivares experimentales, jornadas que se complementan con visitas a centros de investigación, viveros y fincas privadas que colaboran con el Ifapa en la organización de la actividad. Además, la formación tiene muy en cuenta durante esta edición los avances que se están produciendo en el uso de la inteligencia artificial, la digitalización, el uso de sensores o los derechos de carbono, temas de gran actualidad en el sector.