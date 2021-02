Junta insta al Gobierno "a redactar los proyectos que faltan" del Corredor Mediterráneo

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha exigido este miércoles al Gobierno de España que "acelere los proyectos para completar el Corredor Mediterráneo a su paso por Andalucía y pueda optar así a los fondos europeos Next Generation". "Debemos contar con consenso social, pero el PSOE solo habla de lobbys y en este momento lo que se necesita es menos lobbys y más trabajar, es decir, licitar los proyectos constructivos", ha aseverado la consejera en la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz.

Carazo, en respuesta a una pregunta al respecto planteada por el Grupo Parlamentaria Vox, ha defendido que es necesario que el Estado "licite" ya el estudio informativo de mejora de la línea ferroviaria Granada-Almería, "con años de retraso". "La ejecución de este tramo no puede estar condicionada a la terminación de la obra del AVE a su paso por Almería y el estudio informativo debe dar la solución técnica para hacer compatible estas obras, ya lo vimos con la Antequera-Granada", ha explicado.

"Esto es lo que ha hecho la Consejería de Fomento con la ampliación de los tres metros andaluces, con más de nueve millones de euros para sus proyectos constructivos. Con ellos podremos optar a los fondos Next Generation e iniciar las ampliaciones. Si el Gobierno de España no licita la redacción de los proyectos ferroviarios de Granada-Almería y no da una solución al tráfico de mercancías entre Granada y Bobadilla, Granada será un desierto y quedará aislada en el Corredor Mediterráneo. Entre todos, exijamos al Gobierno de España que redacte los proyectos constructivos para dar inicio a las obras y concluir el Corredor", ha manifestado la consejera.

Además, Carazo ha recordado que el Corredor Mediterráneo es "estratégico para Andalucía, un proyecto de Estado compartido con la Unión Europea" y que esta ya advirtió al Gobierno de España de los retrasos que sufre la modernización del tramo Algeciras-Bobadilla.

"Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 no arrojan luz sobre su finalización y la postergan a más allá de 2026, el último plazo ofrecido", ha añadido.

Para la consejera, el Gobierno central tiene que aprovechar los fondos Next Generation en 2021, "precisamente año europeo del ferrocarril", para dar un impulso definitivo a los corredores ferroviarios, puesto que es la propia Comisión Europea la que apuesta por este modo de transporte. Además, también ha recordado que el pasado 11 de noviembre se reunió con el comisionado del Gobierno español para el Corredor Mediterráneo y le trasladó su "inquietud" por los "retrasos" de las obras y de los proyectos.

Por su parte, Francisco José Ocaña, que ha comenzado su intervención lamentado "el tremendo asesinato" ocurrido en Linares (Jaén) y ha precisado que para su grupo "es independiente si la víctima es de un sexo o de otro, porque el dolor en un asesinato da igual ya que siempre hay una persona perjudicada" y que "en una democracia no puede haber víctimas de primera o de segunda", ha destacado la "importancia clave" del Corredor del Mediterráneo, al tiempo que ha afirmado que "ser de izquierdas y autodenorminarse progresista no tiene que ser sinónimo de progreso".

VOX: "DESDE EL GOBIERNO SE MALTRATA CONSTANTEMENTE A ANDALUCÍA"

Así, el diputado de Vox ha señalado que esta importante infraestructura "está en manos de un gobierno social comunista" por lo que "es comprensible el miedo latente de los sectores socioeconómicos afectados", para añadir que desde el Gobierno central "se maltrata constantemente a esta región solo por cuestiones políticas y de cálculos electorales". "Es fundamental que este Parlamento sea un piña que fortalezca los intereses de todos frente a ese Gobierno central hostil", ha manifestado.

Ocaña ha apuntado que el trabajo que une Almería con Granada "no debe sufrir ningún tipo de retraso en su ejecución", al tiempo que ha afirmado que "existe un contexto histórico en el que no se puede obviar el desequilibrio en infraestructuras esenciales que ha mermado durante décadas el presente y el futuro de Almería y Granada".

Por último, ha criticado el "desmantelamiento" de la red ferroviaria interior por parte del PSOE en los años 80, y que "hoy se reclama con fervor por la sociedad, como, por ejemplo, el tramo Guadix-Baza-Almanzora-Lorca".