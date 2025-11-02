La Junta integrará en su Tesorería los ingresos procedentes de sanciones pecuniarias de la Oficina Andaluza Antifraude

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 28 de octubre de 2025. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha impulsado una modificación de la ley por la que se creó la Oficina Antifraude en virtud de la cual integrará en la Tesorería General de la Junta de Andalucía los ingresos procedentes de las sanciones pecuniarias impuestas por dicho órgano de extracción parlamentaria.

Así se desprende de la modificación de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante que se incluye en el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026, consultado por Europa Press y aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación parlamentaria.

Esta reforma de la ley por la que se creó la Oficina Andaluza Antifraude se recoge entre las disposiciones finales del proyecto de ley del Presupuesto, que previsiblemente superará entre los próximos meses de noviembre y diciembre sus debates de totalidad y final en el Pleno del Parlamento gracias a la mayoría absoluta con la que el PP-A cuenta esta legislatura.

De esta manera, el Gobierno andaluz ha planteado la inclusión de un nuevo apartado en el artículo 32 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, que se centra en los "recursos económicos, presupuesto, régimen patrimonial, de contabilidad, intervención y contratación" de la Oficina.

El nuevo apartado que propone el Gobierno andaluz para dicho artículo especificaría que "a los ingresos procedentes de las sanciones pecuniarias impuestas por la Oficina, así como al resto de ingresos de Derecho Público que gestione la misma, les será de aplicación, a efectos de la recaudación de los mismos, el régimen previsto para los ingresos de Derecho Público en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por Decreto 197/2021, de 20 de julio".

"Estos ingresos formarán parte de la Hacienda de la Junta de Andalucía y se integrarán en su Tesorería General", precisará también la ley que regula la Oficina anticorrupción según la modificación propuesta por el Gobierno andaluz, si se aprueba tal como está redactada.

Finalmente, la modificación incluida en el proyecto de ley del Presupuesto de 2026 plantea especificar que "la recaudación de los ingresos de Derecho Público que gestione la Oficina se llevará a cabo en período voluntario, por los órganos de la Oficina, y en período ejecutivo, por la Agencia Tributaria de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6, párrafos e) y j), de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales".