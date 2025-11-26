Junta: Moreno acude con "balance francamente positivo" y sin ánimo de "enfangar" al Debate de la Comunidad andaluza

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (i), junto a la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, y al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín (d), en una foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha señalado este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acudirá al Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra este jueves y viernes en el Pleno del Parlamento con un "balance francamente positivo" de sus años de gestión en el Gobierno autonómico, y sin ánimo de "enfangar" o entrar en el "barro" con los grupos de la oposición.

Son mensajes que la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha trasladado durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y la víspera del inicio del Debate sobre el estado de la Comunidad que Juanma Moreno abrirá a mediodía de este jueves con una intervención sin límite de tiempo.

De cara al que será el último debate de estas características en lo que queda de legislatura andaluza antes de las elecciones previstas en 2026, la consejera portavoz ha avanzado que Moreno se presentará "con un balance francamente positivo" que se refleja en "datos" que muestran "la transformación económica de esta tierra", como los relativos a creación de empresas, empleo, exportaciones o número de trabajadores autónomos, según ha citado a modo de ejemplo.

Además, ha señalado que Moreno se presentará en este debate también "con un Presupuesto histórico para esta tierra, a punto de ser aprobado" de forma definitiva en el Parlamento, que cuenta "con más recursos que nunca para servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia".

Con todo, ha agregado que el presidente acudirá a esta cita en el Parlamento "con ganas de seguir mejorando aquellos servicios que haya que mejorar", porque el Gobierno que dirige "asume responsabilidades" y "toma medidas", según ha puesto de relieve.

Carolina España también ha avanzado que, "con toda seguridad", Juanma Moreno va a hablar, "desde la moderación" con la que "acostumbra" actuar, y "con una hoja de servicios en la Junta que le avala, con respeto hacia las otras fuerzas políticas, y también teniendo claro que la crispación, la polarización, el enfrentamiento no va con nosotros" ni "con esta tierra".

En esta línea, la consejera portavoz ha avisado a la oposición que "quien quiera enfangar" en este debate y "chapotear en el barro, que lo haga, pero que sepan por adelantado que el presidente del Gobierno de la Junta no lo va a hacer, sobre todo por respeto a esta tierra y a los andaluces, a los que votaron a Juanma (Moreno) en su momento y los que no", según ha abundado Carolina España.

La consejera portavoz ha concluido así señalando que en el Gobierno de la Junta trabajan "todos los días del año para todos los andaluces, por defender sus intereses, para que nadie les quite lo que ellos se merecen", ha zanjado Carolina España.