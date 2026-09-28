La Junta niega haber devuelto al Estado casi 9 millones para atender a menores migrantes y acusa al PSOE-A de "enfangar"

El director general de Infancia y Adolescencia de la Junta de Andalucía, Esteban Rondón. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) - El director general de Infancia y Adolescencia de la Junta de Andalucía, Esteban Rondón, ha aseverado este lunes que por parte de la administración autonómica "no se ha devuelto ni un solo euro al Gobierno de España" para la atención de menores migrantes no acompañados, y ha lamentado que "el PSOE-A vuelva a utilizar a los menores para hacer política y enfangar una cuestión que es exclusivamente administrativa y contable".

En un comunicado, el director general de Infancia y Adolescencia de la Junta ha reaccionado así a unas declaraciones del secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, quien este lunes ha criticado en una atención a medios en el Parlamento la "inmoralidad" que, en su opinión, ha tenido el Gobierno andaluz al "devolver" al Gobierno de España unos "nueve millones de euros" sin ejecutar de un "fondo finalista para atender" a menores migrantes no acompañados en la comunidad autónoma.

Alejandro Moyano ha señalado que en el PSOE-A se les ha puesto "la piel de gallina" cuando han "conocido" la información que al respecto de este asunto han publicado este lunes periódicos del Grupo Joly como 'Diario de Sevilla', y ha subrayado que dicho dinero que la Junta ha dejado de gastar "venía del Gobierno de España como fondo finalista para atender a esos menores, niños y niñas que vienen huyendo de la miseria, que vienen con lo puesto".

Rondón ha lamentado que "el PSOE-A vuelva a utilizar a los menores para hacer política y enfangar una cuestión que es exclusivamente administrativa y contable", y ha recalcado que "no se ha devuelto ni un solo euro al Gobierno de España". "El dinero sigue en el presupuesto andaluz y se está gestionando y ejecutando", ha agregado el director general.

El representante de la Junta ha indicado además que lo publicado "responde a un error en la interpretación de una operación de contabilidad presupuestaria". "Los 8.784.825 euros no han salido de las cuentas de la Junta ni han sido reintegrados al Gobierno de España, sino que ha realizado un ajuste contable para imputar correctamente ese crédito al fondo específico creado para esta finalidad", ha señalado Esteban Rondón.

El director general ha precisado que el origen de estos fondos se encuentra en la resolución de 27 de noviembre de 2025 del Ministerio de Juventud e Infancia, "por la que se autorizó a Andalucía una transferencia de 8.784.825 euros para cubrir los costes ocasionados por la sobreocupación y/o traslado de menores migrantes no acompañados".

"El crédito fue inicialmente contabilizado en un fondo que ya se había utilizado anteriormente para actuaciones similares y, posteriormente, se comunicó el alta de un nuevo código presupuestario, el S0775, específicamente destinado a la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por la sobreocupación y/o traslados", ha explicado Rondón.

Por tanto, según ha detallado, "la operación registrada en la contabilidad no supone una devolución al Estado, sino el traslado presupuestario del crédito desde el fondo S0685 al nuevo fondo S0775 para adecuarlo a su correcta clasificación". "El dinero sigue destinado a la finalidad para la que fue concedido, y se está gestionando y ejecutando", ha apostillado.

Rondón ha sostenido que "confundir un ajuste de imputación presupuestaria con una devolución de fondos conduce a una conclusión que no se corresponde con la realidad". "No hay una devolución de 8,78 millones de euros al Estado; hay una operación administrativa para situar esos recursos en el fondo presupuestario específico al que corresponden", ha zanjado el director general de Infancia y Adolescencia de la Junta.