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SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Recursos Humanos de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, ha emitido una resolución, con fecha 11 de noviembre de 2026, por la que ofrece un total de 59 plazas desiertas a los que aprobaron las oposiciones de gestión procesal y administrativa convocadas en 2024 pero de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2023.

Así figura en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) consultado por Europa Press. Los destinos están ubicados en siete provincias andaluzas y se reparten así: cinco plazas en Jaén; 17 en Huelva; 14 en Cádiz; seis en Córdoba; doce en Almería; cuatro en Sevilla y una en Granada. Los destinos, cuando se adjudiquen, "tendrán carácter definitivo equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso sin que puedan participar en éste hasta tanto no hayan transcurridos dos años desde la fecha de la resolución en la que se les adjudique destino definitivo".

En materia judicial, la Consejería que dirige Manuel Gavira, valoraba favorablemente hace semanas de las 94 plazas aprobadas por el Gobierno de España para Andalucía --91 plazas de jueces y magistrados y tres presidencias de Tribunales de Instancia liberadas de trabajo jurisdiccional--, si bien reclamó "otras 59 plazas judiciales adicionales para atender la carga de trabajo de juzgados y tribunales". La petición de 59 plazas adicionales, según explicaron desde la Consejería, "se apoya en el estudio de cargas de trabajo de la Secretaría General de Justicia y en los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del TSJA".

Esas 59 plazas solicitadas por la Junta se distribuyen entre 28 para secciones civiles, 20 para secciones civiles y de instrucción, seis para secciones penales de Audiencias Provinciales, tres para secciones mercantiles y dos para secciones penales de Tribunales de Instancia. La Junta ha solicitado también al Ministerio de Justicia la creación de "al menos 70 plazas de letrados de la Administración de Justicia, cuyo número no ha aumentado proporcionalmente a las plazas de jueces y magistrados previstas para 2026 y 2027".