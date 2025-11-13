La Junta organizará un congreso sobre acoso escolar tras el caso Sandra Peña para "impedir que se vuelva a producir"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en una atención a los medios antes de intervenir en la sesión de control en el Pleno del Parlamento. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz va a organizar un congreso sobre acoso escolar tras el último episodio que se ha vivido con el suicidio de Sandra Peña, alumna de un centro concertado en Sevilla.

Moreno ha esgrimido la necesidad de que "entre todos busquemos fórmulas, iniciativas", entre las que ha incluido reformas legislativas por cuanto ha defendido que el propósito es "impedir que esa situación se vuelva a reproducir en nuestra tierra".

"Es un problema social que nos preocupa muchísimo", ha afirmado Moreno para justificar esta iniciativa para invocar aquí el detonante de "esa situación tan triste, tan dura como hemos vivido en Sevilla".

Ha apelado Moreno a "convocar a todos los especialistas, a todos los actores principales".

El presidente andaluz ha apuntado esta iniciativa en el marco de la respuesta que ofrecía a una pregunta de su grupo, el Grupo Popular, en la sesión de control del Pleno del Parlamento.