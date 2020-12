Junta pide a los andaluces que esta Navidad se “queden en casa” y establecerá reuniones con máximo de 10 personas

SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha hecho un llamamiento este miércoles a los andaluces para que en la próxima Navidad "se queden en casa" y ha anunciado que en esta comunidad la reuniones familiares en los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero estarán limitadas a diez personas como máximo, incluidos los menores.

Así se ha pronunciado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ante el Pleno del Parlamento andaluz, donde ha comparecido nada más terminar la Conferencia Interterritorial del sistema nacional de Salud, donde se ha aprobado un documento sobre medidas de salud pública en esta situación de pandemia del coronavirus ante las próximas fiestas navideñas.

Aguirre ha indicado que ese documento de consenso se ha aprobado por una amplia mayoría y que hay tres puntos fundamentales en los que todas las comunidades han estado de acuerdo, como son la limitación de entradas y salidas de las comunidades, permitiéndose sólo los desplazamientos justificados; reuniones los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero con un máximo de diez personas, incluidos niños y con dos unidades familiares distintas como mucho, y ampliación del toque de queda para esos mismos días hasta las 1,30 horas, para permitir el regreso a las casas y no para acudir a encuentros sociales.

Ha indicado que estas medidas se contemplarán en la orden que publique la Consejería de Salud y Familias y ha indicado que el próximo día 10 se volverá a reunir el comité de expertos para evaluar la situación en Andalucía y decidir todo el paquete de medidas, ya que las actualmente vigentes finalizan a las 00,00 horas de ese día.

El consejero ha insistido en pedir a los andaluces que en las fiestas navideñas se queden en casa: "Tenemos que hacer un llamamiento a la no movilidad", porque las cifras son "muy preocupantes y no queremos entrar en una tercera ola que suponga un problema serio para la salud de los andaluces". Ha indicado que como consejero de Salud, su objetivo "no es salvar la Navidad, sino salvar vidas".

Ha recalcado que aunque haya disminuido en los últimos días el número de ciudadanos hospitalizados y de fallecidos, la situación sigue siendo "muy seria" en la comunidad autónoma, de manera que en ningún momento se puede "bajar la guardia".

Jesús Aguirre ha indicado que la incidencia sigue siendo alta según los parámetros de la OMS, al igual que el número de fallecidos diarios.