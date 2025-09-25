La Junta pide "no mentir ni manipular" con las listas de espera y el PSOE asegura que son "una sentencia" para pacientes

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha comparecido este jueves en el Parlamento autonómico donde ha recordado que "el pasado lunes el Servicio Andaluz de Salud (SAS) publicó las listas para que todos los andaluces las conozcan tras enviarlas al Ministerio de Sanidad, tal y como viene haciendo semestralmente cumpliendo con el objetivo prioritario del Gobierno andaluz por la "transparencia".

En este sentido, Hernández ha asegurado que "los datos son claros y transparentes y están a disposición de los andaluces tanto a nivel regional como provincial, y por cada hospital". Frente a las críticas de la oposición, ha defendido que "pese a que no les guste, las listas de espera han bajado en Andalucía" y ha pedido que "no mientan ni manipulen".

El grupo parlamentario socialista, que ha formulado la pregunta en el pleno, ha sostenido que las listas de espera han aumentado y esto "es una sentencia y condena" para andaluces que esperan tanto una operación como una primera visita al especialista. "El Gobierno de Juanma Moreno es un peligro público", han señalado los socialistas, para los que los datos de listas de espera deberían llevar a la consejera a dimitir.

En su intervención, recogida por la Junta en una nota de prensa, la consejera ha resaltado que la última actualización, refleja resultados "ciertamente positivos", como la reducción desde diciembre de 2023 de un 57% de la lista de espera quirúrgica para los procedimientos garantizados fuera de plazo, así como casi un 15% de la lista total de pacientes con garantía y 42 días menos de demora media para operarse, pasando de 150 días a 108.

El Plan de Garantía impulsado por esta Consejería ha permitido alcanzar un ritmo de 1.239 operaciones diarias programadas posibilitando estos resultados. Del mismo modo, el 86% de ellas se hacen en hospitales publicos. En las consultas externas se han realizado 55.000 citas de especialista más que en 2024, reduciéndose la lista en casi 14.000 pacientes, y la espera media en 23 días (de 150 a 127)".

La consejera ha insistido en que, aunque los resultados son "positivos", "sabemos perfectamente que estos datos, aunque favorables, son insuficientes y vamos a seguir trabajando para seguir reduciendo todavía más tanto las listas de espera como las demoras". Ha recordado, además, que "el sistema es circular, porque continuamente entran y salen pacientes, lo que quiere decir que el Sistema Sanitario Público funciona y las medidas que hemos puesto en marcha funcionan".