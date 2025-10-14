Junta pide reunión al Gobierno para analizar la afección patrimonial del proyecto del Fargue en la Alhambra de Granada

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha avanzado este martes que su departamento ha solicitado una reunión técnica al Ministerio de Cultura en el marco de los análisis que desarrolla acerca de la afección patrimonial que podrían tener las plantas fotovoltaicas que se proyectan en el Fargue, en término de Granada capital, en el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife.

Lo ha hecho en respuesta a una pregunta planteada por el PSOE en la comisión de Cultura y Deporte del Parlamento de Andalucía relativa al conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife y este proyecto.

"La Consejería de Cultura y Deporte, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, continúa ejerciendo su labor de tutela y protección al patrimonio histórico y lo hace con rigor y seriedad, de la mano de los especialistas", ha asegurado Patricia del Pozo, quien ha recalcado que "actuaremos siempre de acuerdo con el ordenamiento jurídico".

En su intervención, Del Pozo ha expuesto que el proyecto de planta fotovoltaica "se sitúa fuera tanto del conjunto monumental de la Alhambra y su entorno de protección como de la delimitación del Bien de Interés Cultural (BIC) correspondiente a la zona patrimonial del Valle del Darro y su entorno", si bien el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos)-España alerta en un informe de "un altísimo riesgo de impacto negativo sobre el bien inscrito Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada".

En concreto, la consejera ha explicado que las conclusiones de Icomos-España se sustentan en los criterios de la Unesco para los paisajes culturales, aunque el "valor universal excepcional del conjunto monumental de la Alhambra y Generalife se fijó como patrimonio cultural", es decir, tomando en cuenta los criterios referidos a la arquitectura palaciega, las artes plásticas y las técnicas constructivas empleadas.

"Es evidente que a veces los argumentos exclusivamente técnicos y jurídicos no dan respuesta a las demandas sociales o a las situaciones complejas que hay que analizar desde una perspectiva amplia", ha indicado Del Pozo, quien ha insistido en "el ánimo de compartir con el Ministerio de Cultura todas las consideraciones técnicas que surgen en torno al proyecto y a la normativa que hay que aplicar".

"En este asunto no se pueden dar respuesta de trazo grueso, por lo que vamos a reunirnos con el Ministerio y vamos a seguir trabajando con rigor y responsabilidad para evitar siempre cualquier amenaza real o cualquier riesgo cierto que pueda plantearse sobre el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife", ha explicado la Del Pozo.

EL PSOE VE "INACCIÓN"

El parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez por su parte ha criticado la "inacción" de la Junta de Andalucía pese al impacto de la planta fotovoltaica del Fargue en el entorno paisajístico de la Alhambra y el Generalife y "la advertencia de la Unesco", que en un "contundente" informe, entre otros aspectos, "recomienda encarecidamente la paralización de las actuaciones previstas".

Ha aludido así al "contundente" informe de Icomos, que advierte del "impacto significativo del proyecto de instalación de placas fotovoltaicas sobre la Alhambra, la Dehesa del Generalife y en el conjunto histórico de Granada, especialmente desde el Sacromonte".

Icomos ha argumentado en un informe que el impacto visual de las plantas fotovoltaicas que se proyectan es "evidente e imposible de minimizar" en el entorno de la Alhambra, argumentando que contraviene con ello el Artículo 33.2 de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, que ha dicho que "prohíbe construcciones que alteren el carácter o perturben la contemplación de BIC".

"Las plantas fotovoltaicas se emplazan en áreas con alta insolación que, a menudo, coinciden con zonas agrícolas, pastizales o incluso entornos naturales de alto valor. La introducción de una estructura industrial de gran escala en estos paisajes puede generar un fuerte contraste y una disrupción visual", reseña el informe de Icomos, consultado por Europa Press.

Sánchez ha censurado que a primeros de julio Del Pozo dijera que "este proyecto había que estudiarlo con mucho detenimiento y rigor, y que así lo estaban haciendo, que durante el procedimiento administrativo se iban a incorporar informes para delimitar la situación y que no se iba a hacer nada que pusiera en peligro el valor excepcional y universal de la Alhambra".

"Tres meses y medio después, que conozcamos, no ha habido estudio con detenimiento y rigor desde el monumento o de la Consejería ni se han incorporado los informes que anunció ni el impacto paisajístico y patrimonial parece importarle mucho", ha lamentado el parlamentario socialista.

RECOMENDACIÓN DE PARALIZAR

Según Sánchez, el documento de Icomos al respecto recomienda "encarecidamente" la paralización de la planta y advierte a las autoridades públicas que "tienen que ser más vigilantes y cuidadosas" ante una intervención de este tipo.

"La falta de interés y de preocupación del gobierno de Moreno Bonilla pone en riesgo la protección del patrimonio granadino permitiendo la construcción de una planta fotovoltaica que impacta visualmente en la Alhambra y el Sacromonte", ha remarcado Sánchez.

A juicio del socialista, la postura de la Junta al respecto "ha hecho que tenga que intervenir la Unesco advirtiendo del riesgo" y ha afeado al PP que "le importe poco la protección del patrimonio histórico", mientras que el director del Patronato de la Alhambra, en referencia a Rodrigo Ruiz-Jiménez, "está en Pekín", pese a este "fuerte tirón de orejas".