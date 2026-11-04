La Junta de Portavoces aprueba mantener el debate de totalidad de los presupuestos en el Pleno del 11 de noviembre

Junta de portavoces del Parlamento de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía ha aprobado el orden del día del próximo Pleno previsto para los días 11 y 12 de noviembre. PP y Vox han votado a favor de mantener el debate de la totalidad de los presupuestos autonómicos para el años 2027 el miércoles 11, el mismo día de la huelga general convocada por los sindicatos.

El orden del día ha contado con el voto en contra del PSOE-A y la abstención de Adelante Andalucía y Por Andalucía, ambas formaciones han confirmado anteriormente que no asistirán al Pleno en señal de apoyo a la huelga.

Por este motivo, el grupo socialista ha solicitado a la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, el cambio en el orden del día para evitar que el debate de totalidad coincidiese con la huelga. "Aquí se ha cambiado el orden del día porque un consejero se ha ido a un pase de modelo. Se ha cambiado un debate general de enmienda de totalidad del presupuesto porque la consejera de Hacienda iba a una feria a no sé dónde", ha afirmado la portavoz adjunta del grupo, María Márquez.

En esta línea, ha expresado su malestar al incluirse en el orden del día del día 11 el debate y votación de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Cámara de Cuentas de Andalucía, impulsada por PP-A y Vox. "Que ustedes se repartan cargos es urgente y extraordinario. Que tengamos un debate general de vivienda en Andalucía no es ni urgente ni extraordinario", ha señalado.

Por su parte, Mestre ha recordado que la fecha del debate de totalidad estaba fijada "antes de la convocatoria de la huelga". Asimismo, sobre la inclusión de la proposición de ley ha defendido que el texto se tramita de urgencia "en base a que se solicita así por los proponentes".

Asimismo, el portavoz del grupo popular, Toni Martín, ha asegurado que el Parlamento "nunca hace huelga". "Ustedes tienen que venir al Pleno, ustedes no tienen derecho a hacer huelga. Su obligación está aquí, trabajando, aportando iniciativas buenas para los andaluces. La labor parlamentaria consiste en que hay que estar produciendo iniciativas beneficiosas para los trabajadores andaluces", ha remarcado.

EL PLENO INCLUYE LA ELECCIÓN DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

El orden del día, consultado por Europa Press, recoge el debate el día 11 de noviembre, a partir de las 12,00 horas de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Cámara de Cuentas de Andalucía, impulsada por PP-A y Vox. Anteriormente, la sesión comenzará con la aprobación del dictamen de la comisión del Estatuto de los Diputados de compatibilidad de Francisco José Balufo.

En el punto tercero, el Parlamento va a realizar la votación para elegir a la persona titular de la Defensoría del Pueblo Andaluz. Marta Bosquet es la única candidata a relevar al actual defensor, Jesús Maeztu, tras ser aprobada su idoneidad por la comisión parlamentaria. Asimismo, se procederá a la elección de la persona titular de la Presidencia del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

A continuación, el Pleno celebrará el debate de totalidad del Proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para el año 2027.

La sesión se retoma el jueves a las 9,00 horas con una moción relativa a plantas de biogás en Andalucía, a propuesta de Adelante Andalucía. Posteriormente, se abordará una interpelación sobre acceso a la formación profesional pública, impulsada desde Por Andalucía, y otra sobre política general en materia de política forestal, desde el PSOE-A.

El Pleno continuará con las preguntas a los consejeros por parte de los diferentes grupos parlamentarios y con la sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Durante la tarde, la cámara debatirá cinco proposiciones no de ley.

La primera de ellas sobre la función social y derecho a la vivienda de Por Andalucía, por otro lado una sobre la reparación integral de las mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama, impulsada por el PSOE-A, así como una tercera sobre medidas contra la crisis de oferta de vivienda en Andalucía, solicitada por el PP-A.

Finalmente, se celebrará un debate agrupado de una PNL del PP sobre el esclarecimiento del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y otra de Vox sobre la degradación de las infraestructuras ferroviarias.