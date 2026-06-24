La Junta de Portavoces del Parlamento ratifica el orden del pleno de investidura de Moreno que comienza el lunes 29

Imagen de la Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía ha ratificado en su reunión de este jueves el orden del día del debate de investidura como presidente de la Junta a Juanma Moreno que comienza el próximo lunes 29 de junio.

Según ha indicado el presidente de la cámara, Jesús Aguirre, el pleno comenzará ese día a las 12,00 horas con una intervención sin límite de tiempo del candidato a la presidencia, en este caso el actual jefe en funciones del ejecutivo, para exponer su programa de gobierno y pedir la confianza de los parlamentarios.

Tras la comparecencia, la sesión se suspende hasta el martes 30 de junio a las 10,00 horas donde comenzaran las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 30 minutos.

Los portavoces intervendrán de menor a mayor representación parlamentaria, comenzando la ronda el representante de Por Andalucía seguido de Adelante Andalucía, Vox, PSOE-A y PP-A.

Según el apartado 5 del artículo 138 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, Moreno tendrá diez minutos de réplica con cada uno de los portavoces. El candidato a la Presidencia podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite y podrá cerrar el debate si lo considera.

Cerrado dicho debate, se procederá a la votación pública por llamamiento de cada uno de los diputados por orden alfabético, comenzando por el diputado o diputada cuyo nombre sea sacado a suerte, votando al final los miembros del Consejo de Gobierno que sean diputados y los miembros de la Mesa del Parlamento de Andalucía.

En esta primera votación, el candidato deberá obtener la mayoría absoluta de la cámara, en caso de que no la obtenga, se procederá a la segunda votación 48 horas después, es decir el jueves 2 de junio.

En esta ocasión, Moreno sería investido presidente si consigue, al menos, la mayoría simple del Parlamento. Un aspecto que sería válido en las sucesivas votaciones, según recoge el reglamento de la cámara.

Juanma Moreno ha sido asignado como candidato a la Presidencia de la Junta tras la ronda de consultas del presidente de la cámara, Jesús Aguirre, con todos los grupos parlamentarios.