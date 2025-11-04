La Junta presenta este miércoles los anteproyectos de Ley de Montes y de Gestión Ambiental de Andalucía

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside una reunión del Consejo de Gobierno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto presentar, en su reunión semanal de este miércoles, 5 de noviembre, el Anteproyecto de Ley de Montes y el Anteproyecto de Ley de Gestión Ambiental de Andalucía.

Según figura en el orden del día publicado por la Junta de Andalucía y consultado por Europa Press, también se abordarán otras cuestiones como el informe de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad sobre el desarrollo del III Congreso Andaluz de Familias, Infancia, Adolescencia y Juventud.

Además, el Ejecutivo andaluz estudiará el informe de estado de la ciberseguridad en la Administración Andaluza en 2025 y las actuaciones desarrolladas con motivo del mes de la ciberseguridad.

En otro de los puntos del día, el Gobierno andaluz tomará conocimiento del inicio del curso académico 2025/2026 del Sistema Universitario Andaluz. Además, abordará la participación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la edición 2025 de SIMO Educación, Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa.