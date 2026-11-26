La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía contempla en su Presupuesto para el próximo año 2027 aumentar en un 5 por ciento el complemento que dedica a las pensiones no contributivas, según ha explicado este jueves la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López (PP-A), quien ha preguntado al Grupo Socialista en el Parlamento andaluz si va a apoyar esa medida contemplada en las cuentas del próximo ejercicio.

Ha sido al hilo de una pregunta que la diputada del PSOE-A Silvia Mellado ha realizado a la consejera en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno de la Cámara, en la que ha preguntado a Loles López cuánto iba a destinar la Junta a "mejorar la protección económica de las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas en Andalucía".

La consejera le ha respondido que, efectivamente, hay que "mejorar" esas prestaciones porque son "insuficientes", pero le ha replicado que "las competencia sobre las pensiones las tiene el Gobierno de España", por lo que dicha pregunta se la podría "responder" el presidente Pedro Sánchez.

La parlamentaria socialista ha respondido entonces a la consejera que el Gobierno ha subido en los ocho años de Pedro Sánchez como presidente hasta "3.482 euros más" las pensiones no contributivas, "un 65 por ciento", y ha explicado que, "este año, la Junta de Andalucía está aportando 192 euros" como "ayuda extraordinaria" a quienes se benefician de esa prestación.

"Somos conscientes de que hay otras comunidades autónomas, como Canarias, Galicia, Extremadura, La Rioja o Aragón, que aportan una mayor ayuda a estos beneficiarios", según ha subrayado Silvia Mellado, que ha llamado la atención acerca de que la Junta ha previsto para el próximo año 2027 destinar "1,46 millones para esta ayuda", lo que daría para una subida de "unos 15 euros al año", según ha abundado.

La diputada socialista ha agregado que, en los mismos ocho años en los que el Gobierno ha subido "un 65%" las pensiones no contributivas, la "ayuda extraordinaria" de la Junta "ha pasado de 125,50 a 192,04 euros en un solo pago", lo que equivale a "66,50 euros más al año".

Dicho esto, Mellado ha explicado que la Federación de Organizaciones andaluzas de Personas Mayores, la FOAM, "pide 400 euros al año", y el Grupo Socialista comparte "ese objetivo", y por eso ha presentado enmiendas parciales al Presupuesto de la Junta con la que proponen que se dediquen "20 millones de euros más para llegar a esos 400 euros que pide la federación andaluza de mayores". La diputada del PSOE-A se ha referido también a la "lista de espera" para subrayar que, "en octubre, los expedientes pendientes de jubilación equivalían a 108 días de solicitudes en Andalucía, frente a 85 en España", cuando "el plazo legal para resolver y notificar es de 90 días". Y, "a finales de octubre, la Junta aún tenía 4.113 solicitudes pendientes de resolver, 2.658 de jubilación y 1.455 de incapacidad", según ha advertido Silvia Mellado.

La consejera Loles López le ha respondido que "la única vez que en este país se han congelado las pensiones" fue en la etapa de gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2010, y el entonces diputado Pedro Sánchez "votó a favor" en el Congreso.

Dicho esto, la consejera ha reivindicado que, en los últimos ocho años en los que el PSOE-A gobernó la Junta "aumentaron ese complemento un 14%", mientras que en los ocho años de gobiernos de Juanma Moreno (PP-A) han "aumentado ese complemento un 45%".

Loles López ha confirmado que en el Presupuesto para el año 2027 cuya ley se tramita actualmente en el Parlamento se incluye "un incremento del 5%" para ese complemento, y ha preguntado a los diputados socialistas si "van a apoyar" el Presupuesto.

"Porque ese incremento que hemos hecho de un 45% en ocho años lo hemos hecho con el voto de su partido en contra", le ha comentado la consejera a la diputada del PSOE-A, a quien también ha reprochado que el Grupo Socialista ha presentado enmiendas al proyecto de Ley del Presupuesto "sin partida económica", por lo que "han presentado una enmienda en la que dicen, 'suba el complemento', pero no me dicen ni cuánto ni de dónde quito el dinero".

Loles López ha pedido así "un poco de seriedad con los mayores", y ha contado que este mismo jueves había visto esa enmienda del Grupo Socialista, y es "como el que le escribe la carta a los Reyes Magos", según ha comentado antes de concluir llamando la atención acerca de que los socialistas estén "pidiendo que ampliemos los complementos", mientras ellos "les están recortando a todos".