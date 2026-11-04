La Junta publica ayudas al equipamiento, divulgación y transferencia de los agentes del conocimiento

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las bases de subvenciones publicadas por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación para la adquisición de equipamiento científico-técnico y el impulso de la transferencia y difusión del conocimiento por los agentes del sistema andaluz del conocimiento.

Las bases, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en octubre, darán cobertura a cuatro primeras líneas de incentivos a la que podrán optar tanto universidades públicas como centros y organismos de investigación y cuyos importes se concretarán en las correspondientes convocatorias.

La investigación científica y el desarrollo tecnológico precisan de medios materiales avanzados para abordar retos de creciente complejidad, incorporar tecnologías punteras y obtener resultados de excelencia con impacto real en la sociedad. Junto a esa capacidad para generar conocimiento, también resulta imprescindible dotar al sistema andaluz del conocimiento de mecanismos para que los avances científicos sean transferidos y aprovechados por el tejido productivo y la ciudadanía.

Por tanto, la disponibilidad de equipamiento especializado de última generación y el impulso de la transferencia y la divulgación científica constituyen dos necesidades estratégicas y complementarias para el desarrollo socioeconómico de Andalucía. La complementariedad de los incentivos permite abordar de forma coordinada el fortalecimiento de las capacidades de los agentes del sistema andaluz del conocimiento y su relación con empresas, instituciones y ciudadanía, prestando especial atención a la conexión entre la universidad, la actividad científica y el desarrollo industrial y tecnológico.

Así, las subvenciones para equipamiento científico-técnico cubren tanto su adquisición, como su instalación y puesta en funcionamiento, y, con ellas, se trata de facilitar que las entidades investigadoras dispongan de capacidades técnicas adecuadas para desarrollar proyectos de calidad, colaborar con otros equipos y participar en actuaciones de investigación de mayor alcance.

Con este tipo de incentivos, no sólo se pretende dotar a los agentes del sistema andaluz del conocimiento de equipamiento tecnológico avanzado, sino de asegurar que éste responda a los estándares internacionales de excelencia, seguridad y eficiencia, teniendo en cuenta que constituye un elemento nuclear para la obtención de resultados científicos rigurosos, reproducibles y de alta calidad.

Todo ello "redundará en la consolidación de capacidades científico-técnicas y en la mejora del posicionamiento estratégico de Andalucía en el Espacio Europeo de Investigación". Por su parte, con el apoyo a las actuaciones de transferencia y a las acciones de difusión del conocimiento se busca garantizar que los resultados de la investigación reviertan en la sociedad y en el progreso económico.

En la esfera de la transferencia, se apoyarán actividades que promuevan la valorización, aplicación y explotación de los resultados de I+D, además de su incorporación al tejido productivo para favorecer la innovación empresarial y la modernización del tejido productivo andaluz.

De igual modo, en el campo de la divulgación, se respaldarán iniciativas de difusión del conocimiento que fomenten la cultura científica, la mejora de la alfabetización social en ciencia y tecnología y la conexión entre los agentes del sistema y la ciudadanía con el fin de facilitar su compresión y su aprovechamiento social, cultural o económico. De acuerdo con las bases reguladoras, las ayudas pueden alcanzar hasta el 100% del coste de la actividad propuesta.