La Junta reafirma su apoyo a Ceuta y defiende que su postura con los menores "no ha cambiado": "Tienen que salir"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha reafirmado su apoyo a Ceuta cuando se cumple dos meses de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. Asimismo ha criticado la gestión de la crisis por parte del ejecutivo central y ha insistido en que "no ha cambiado" su postura sobre los menores migrantes.

"No hemos cambiado de opinión, lo hemos dicho en otras ocasiones. Todos los que han entrado en Ceuta de forma irregular, tienen que salir.

Es lo mismo que ha dicho la Unión Europea, el propio Gobierno de España, y hasta la primera ministra de Marruecos", ha afirmado este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Asimismo, España ha asegurado que los centros de acogida de menores migrantes "están saturados, por encima del 100%" a la par que se ha hecho eco de las declaraciones del rey, Felipe VI, sobre "la violación de la frontera" con la entrada masiva en Ceuta.

La vicepresidenta tercera ha lamentado que el Gobierno "solo haya cambiado al delegado en la ciudad" durante la gestión de la crisis. "Nosotros desde Andalucía no vamos a dejar solo al pueblo de Ceuta", ha aseverado.

En este sentido, ha recordado la visita institucional prevista para este jueves del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de San Telmo donde será recibido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Una visita que España ha defendido para "reforzar los lazos y las alianzas" y que incluirá "una reunión de trabajo".