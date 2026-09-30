El nuevo plan de simplificación de la Junta revisará 461 normas, 377 procedimientos y 946 trámites

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, junto al vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira, durante - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el primer Plan de Calidad y Simplificación Normativa de la administración de la Junta, como primer paso en el camino hacia la desregulación, que contará con una vigencia de dos años desde su aprobación y que cuenta con tres objetivos cuantificables: 461 normas para su análisis y depuración, 377 procedimientos para revisar su tramitación y el silencio administrativo de casi 950 procedimientos cuya actualización también será comprobada.

Este plan ha sido elaborado por la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, al frente de la cual se encuentra Manuel Gavira (Vox), que también es vicepresidente segundo de la Junta. Ha sido el encargo de exponer el contenido y objetivos del plan en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que se ha estrenado y en la que ha comparecido junto a la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo, Carolina España.

"Se trata de reducir burocracia, de simplificar trámites y, por supuesto, acortar los plazos siempre que sea posible y siempre respetando todas las garantías jurídicas", según ha manifestado Manuel Gavira, quien ha querido dejar claro que este no es un plan de Vox, sino del Gobierno andaluz de coalición.

"Aquí no hay dos gobiernos; aquí hay un gobierno trabaja para simplificar los trámites y para aligerar la burocracia", ha indicado Manuel Gavira, quien ha señalado que PP-A y Vox comparten ese criterio. "Estamos ante una apuesta estratégica del Gobierno andaluz", ha dicho.

A este respecto, Carolina España ha manifestado que el Gobierno andaluz de coalición entre PP-A y Vox trabaja "unido" con el objetivo de seguir transformando nuestra tierra y, para ello, la "simplificación administrativa es una de las herramientas más importantes". Con este nuevo plan, según ha dicho, se da un nuevo "salto muy importante y trascendental para acabar con las trabas burocráticas".

Facilitar la vida a los andaluces eliminando el "exceso" de burocracia y una administración clara, sencilla y ágil son dos objetivos fundamentales del Gobierno andaluz, según ha expuesto Manuel Gavira, quien ha dado como dato el hecho de que el inventario histórico de la Junta de Andalucía, desde el comienzo de la autonomía, "habla de 16.460 normas, de las cuales siguen vigentes 10.682". "Y este Gobierno considera que una administración más sencilla empieza por limpiar su propia normativa, ya que no tiene sentido que sigan vigentes normas que el tiempo ya ha dejado atrás", ha dicho.

Gavira ha querido dejar claro que simplificar y desregular "no significa perder garantías", y ha defendido que una administración más sencilla "empieza por limpiar su propia normativa", lo que "el tiempo ya ha dejado atrás".

EJES DEL PLAN

En cuanto a los ejes fundamentales del plan, ha expuesto que el primero de ellos consistirá en analizar 461 normas de la administración andaluza para identificar aquellas que sean obsoletas, redundantes, hayan perdido su objeto o carezcan ya de aplicación efectiva y avanzar en su derogación.

El segundo eje actuará sobre 377 procedimientos para revisar cómo se tramitan y qué cargas soportan ciudadanos y empresas. Esta revisión permitirá estudiar si pueden reducirse los plazos, si todos los documentos y requisitos que actualmente se exigen siguen siendo necesarios, si determinados informes pueden suprimirse y si es posible reducir cargas administrativas sustituyendo autorizaciones por declaraciones responsables o comunicaciones, según Gavira.

Ha añadido que además, se revisarán los procedimientos con silencio administrativo desestimatorio, comenzando por las autorizaciones. Así, las consejerías tendrán que estudiar si el silencio puede pasar de negativo a positivo y, cuando consideren que debe continuar siendo negativo, tendrán que justificarlo por razones de interés general, necesidad y proporcionalidad.

Un tercer eje del documento alcanzará casi 950 procedimientos, para comprobar que la información del Catálogo de Procedimientos y Servicios está permanentemente actualizada. En términos prácticos, se trata de comprobar que cuando un ciudadano, un autónomo o una empresa inicia un trámite ante la Junta de Andalucía encuentre los requisitos correctos, la documentación que realmente necesita, los plazos aplicables y la información actualizada, según el consejero.

"No parece de recibo que cada vez que un andaluz comienza un procedimiento con la administración tenga que aportar documentos que ya la propia administración posee", ha añadido Manuel Gavira, insistiendo en que de lo que se trata, es de facilitar la actividad económica de autónomos y de empresas, y por supuesto "la vida de los andaluces".

El primer Plan de Calidad y Simplificación Normativa tendrá dos años de vigencia desde su aprobación y se aplicará de forma transversal a todas las consejerías de la administración andaluza. Además, el plan incorpora una batería de medidas para impulsar un lenguaje más claro y accesible, así como criterios comunes para la elaboración de normas y el diseño de procedimientos administrativos.

"A finales de 2027, verán los resultados de esta simplificación y de esta depuración. Vamos a medir los resultados con datos, no con declaraciones, mediremos cuántas normas se depuran, cuántos procedimientos se simplifican y cuántas cargas se reducen, y, sobre todo, qué plazos se han acortado", según ha señalado Manuel Gavira, quien ha añadido que habrá un informe final de evaluación público para que todos los andaluces conozcan si el plan "es efectivo o no".