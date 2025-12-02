La Junta rechaza 518 enmiendas de la oposición al Presupuesto y afea a Montero buscar "otro infierno fiscal" a Andalucía

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha expresado este martes su disconformidad con las 518 enmiendas parciales que han presentado los grupos de la oposición al proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para 2026 por considerar que al proponer un incremento de los ingresos con ello afectaba a la cifra de la envolvente financiera de las cuentas, de 51.597,9 millones de euros, que ya aprobó el Parlamento de Andalucía en el debate de totalidad, celebrado el 12 de noviembre.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno, Carolina España, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que esas 518 enmiendas entrañaban "un giro radical" a la política fiscal del Gobierno andaluz por cuanto comportaba "más de 11.560 millones de euros con subidas de impuestos".

En los reproches personalizados a los grupos ha señalado la consejera y portavoz que en el caso del PSOE de Andalucía ha presentado 158 iniciativas que suponían aumentar los ingresos en 2.510 millones y que de esos "1.420 millones son incrementos tributarios".

Ha inferido que de aceptar la hoja de ruta fiscal socialista sería "volver a asfixiar con impuestos a las familias andaluzas", antes de ironizar con que "hemos conocido el programa electoral de la señora Montero a través de estas enmiendas", que ha situado en "la vuelta a ese infierno fiscal del que tanto nos costó salir".

Ha criticado al PSOE por considerar que su propuesta sería "volver a poner el Impuesto de Sucesiones y Donaciones" tras reivindicar que "ya bonificamos al 99%" el Gobierno que preside Moreno, así como actuar sobre otros tributos como "eliminar aquellas deducciones y bonificaciones" en Transmisiones Públicas, además de considerar que de atender las demandas socialistas sería como "volver a subir el IRPF a todos los andaluces, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones", hecho que ha calificado de "una auténtica locura".

Ha reprochado también al PSOE andaluz proponer un incremento de los ingresos de 500 millones con la recuperación de la subasta de medicamentos y otros 90 millones con la reprogramación de fondos europeos.

"Nos vamos a oponer a la vuelta al pasado", ha afirmado España, quien ha indicado que "nos consta que los andaluces no quieren volver".

Ha concluido que la aceptación de las 518 enmiendas parciales sería "poner en riesgo la credibilidad y la seguridad jurídica del Presupuesto" al advertir que "se estaría basando en unos ingresos inexistentes" y "en unas competencias que no corresponden" a Andalucía.

El Gobierno andaluz ha precisado sobre el propósito de esas 518 enmiendas que 35 planteaban incrementos de crédito con cargo a nuevos ingresos y alteraban la cifra total ya aprobada, así como que 327 enmiendas planteaban aumentos de crédito con cargo al nuevo escenario de ingresos propuesto y 168 más afectaban a la cifra global de diferentes secciones presupuestarias.

PARECER FAVORABLE A NUEVE ENMIENDAS DEL GRUPO POPULAR

El Consejo de Gobierno ha expresado su parecer favorable a nueve enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Popular para cargos en distintas secciones presupuestarias.

Ha precisado la Junta de Andalucía que de las 518 enmiendas 160 correspondían al Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, sobre las que ha indicado que no ha habido conformidad aun cuando "no afectaban a la envolvente, pero sí a diferentes secciones presupuestarias", así como proponían un incremento de crédito con cargo a una baja en secciones presupuestarias distintas.

La crítica de la consejera y portavoz hacia el PSOE la ha proyectado también hacia con Por Andalucía al considerar que "plantean ingresos ficticios", así como que en que "se basan también en derogar todas las rebajas fiscales que ha hecho este Gobierno".

Por Andalucía ha presentado 23 enmiendas parciales que suponían un incremento de los ingresos de 8.190 millones, así como un aumento de 1.547 millones en entregas a cuenta de la tarifa autonómica del IRPF, para recordar que es una competencia del Estado.

En el caso de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía ha apuntado la Junta de Andalucía que proponían un incremento de los ingresos de 860 millones de euros mediante la supresión de las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio, así como la retirada de la bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. La Junta de Andalucía se ha rechazado en contra de siete enmiendas de este grupo, incluidas cuatro referidas a gastos con cargo al aumento de las previsiones de ingresos planteado.

Tras este pronunciamiento del Consejo de Gobierno, que debe pronunciarse sobre las enmiendas de los grupos cuando afecten a la envolvente presupuestaria, después de que ésta y la dotación de las distintas secciones presupuestarias quedaron fijadas el 12 de noviembre tras el debate de totalidad, el proyecto de Ley de Presupuestos sigue su tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas en la Comisión de Economía y Hacienda, antes de que se apruebe el informe de la ponencia y el dictamen de la Comisión, que se elevará al Pleno del Parlamento, que tiene el debate final del Presupuesto los días 18 y 19.