La Junta rechaza los "abusos" y cree que ADM ha adoptado "las medidas que tenía" que tomar sobre el CEO investigado

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno en funciones, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 10 de junio de - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), ha defendido este miércoles que desde la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM) se han adoptado "las medidas que se tenían que haber adoptado" sobre el CEO investigado por presunto acoso sexual sobre una reportera de la empresa, Gustavo Fuentes, sobre el que el Consejo de Administración de la entidad ha acordado suspenderlo temporalmente de sus funciones.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno en funciones, Carolina España se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre el caso de Gustavo Fuentes, al que un juez investiga por presuntos abusos sexuales a una reportera del grupo que lo ha denunciado.

Aunque la Junta de Andalucía cuenta con participación en el capital de ADM, la consejera ha querido dejar claro que "no es una empresa pública", sino que "la mayoría" de su propiedad "es privada", y en todo caso ha defendido que "se han adoptado las medidas que se tenían que haber adoptado" en ella en relación a Gustavo Fuentes, al igual que, según ha abundado, se ha hecho desde el Clúster Audiovisual de Andalucía, del que era Gustavo Fuentes era presidente antes de trascender este caso.

Carolina España ha remarcado que el Clúster tampoco es "una entidad dependiente de la Junta de Andalucía", y ha expresado el "respeto absoluto a la justicia" por parte del Gobierno andaluz, así como el deseo de que "se llegue hasta el final" en este caso.

De igual modo, la portavoz ha trasladado el "total rechazo" de la Junta "a cualquier abuso o cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas".

A preguntas de los periodistas sobre cómo se enteró la Junta de este caso, ha respondido que ella no lo sabe "exactamente" porque no ha hablado "directamente" con los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que son los que más se aproximan a este asunto por sus responsabilidades sobre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y la Agencia Digital de Andalucía (ADA), respectivamente, según ha comentado.

Carolina España, en todo caso, ha incidido en defender que "se han adoptado las medidas correspondientes" tanto desde el consejo de administración de ADM como desde el Clúster Audiovisual en relación a Gustavo Fuentes, y ha concluido expresando su deseo de que "la justicia haga su trabajo y llegue hasta el final".