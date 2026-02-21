La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén - JUNTA

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha recibido nueve ofertas de empresas interesadas en ejecutar la redacción de los proyectos que dará continuidad a la mejora de la seguridad vial y de aumento de capacidad de la carretera que conecta las provincias de Córdoba y Jaén (A-306). La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda continúa con su hoja de ruta para seguir reforzando esta carretera y, después de haber invertido 18 millones en la mejora de la vía en el tramo de Torredonjimeno, tiene previsto continuar en los 42 kilómetros restantes hasta llegar a El Carpio, ya en la provincia de Córdoba.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado que "esta carretera, que había sido abandonada en el pasado, ahora sí cuenta con obras y proyectos para su mejora y vertebrar mejor el territorio". En ese sentido, ha remarcado que los trabajos realizados, en un tramo de 15 kilómetros en Torredonjimeno con "una inversión histórica", ha supuesto "una reducción notable de la siniestralidad".

"Ese es el objetivo que se marca el Gobierno de Juanma Moreno: diseñar carreteras más seguras para los ciudadanos". La redacción de los dos proyectos suma una inversión de más de 800.000 euros y se han dividido en dos tramos, como se comunicó hace meses a los municipios afectados, con el tramo de la provincia de Córdoba y el tramo de la provincia de Jaén.

El tramo de Córdoba parte de El Carpio y cuenta con 22,7 kilómetros hasta el límite con la provincia de Jaén con un presupuesto de 405.972 euros, atravesando los términos municipales de Cañete de las Torres, Bujalance y El Carpio. Mientras, el tramo de Jaén tendrá 19,1 kilómetros, comprende desde el inicio de la provincia de Jaén hasta llegar al punto de la carretera ya rehabilitada hace un año. En total, son 19,1 kilómetros y tiene un presupuesto base de licitación de 401.275 euros.

La actuación contempla la mejora de la seguridad y capacidad mediante actuaciones como mejora del firme o la inclusión de un tercer carril para vehículos lentos. Dentro de la redacción del proyecto, también se abrirá un proceso de diálogo para buscar la mejor solución para esta vía dentro de las posibilidades técnicas.

La Consejería de Fomento sigue, de esta manera, el proceso de mejora integral de la carretera iniciada en 2020, con la redacción de un estudio de viabilidad para el aumento de capacidad de la A-306, que concluyó con una serie de intervenciones que mejorará las prestaciones de la carretera sin descartar la conversión futura en autovía.

El Gobierno andaluz ya culminó esta misma legislatura, con una inversión de 18 millones de euros, la mejora de la capacidad de un tramo de más de 15 kilómetros en el término Torredonjimeno, entre los kilómetros 41,8 y 57, que presentaba niveles bajos de servicio debido a la numerosa presencia de vehículos pesados (sobre todo, maquinaria agrícola) que comprometían la seguridad vial y dificultaba el adelantamiento.

Las obras han consistido en el ensanche de la calzada, un nuevo carril para la circulación de vehículos lentos para tráfico pesado o vehículos agrícolas de dos kilómetros, la rehabilitación integral del firme con MASAI y la eliminación de 51 accesos directos, cuyo tráfico se canaliza a través de nuevas vías de servicio y nuevos cruces menos peligrosos.

La carretera A-306 entre Torredonjimeno y El Carpio tiene una longitud de 58 kilómetros y actualmente soporta un tráfico de 2.964 vehículos al día, con un 15% de pesados en Jaén y de 4.328 vehículos al día, con un 5% de pesados, en la provincia de Córdoba.