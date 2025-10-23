La Junta reconoce el "colapso" en la gestión de expedientes de caza y afirma estar "trabajando en las soluciones"

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Andalucía, Catalina García, en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Andalucía, Catalina García, ha reconocido el "problema" en la gestión y tramitación de expedientes relacionados con la actividad cinegética en la comunidad ante la alerta de "colapso" y ha señalado estar "trabajando en las soluciones", en respuesta a preguntas sobre este asunto por parte del parlamentario socialista, Jacinto Jesús Viedma, en el Pleno del Parlamento celebrado este jueves.

Según Viedma, la Federación Andaluza de Caza ha denunciado el "colapso" que sufre la Consejería de Medio Ambiente, que acumula "más de 1.000 expedientes sin resolver" desde inicios de 2024. "Este problema afecta a todo el territorio andaluz, pero es especialmente grave en la delegación de Sevilla, que acumula casi 500 expedientes, la de Jaén, más de 200 y la de Almería también, más de 200", ha detallado el diputado socialista.

Ante esto, la consejera ha reconocido "casi todo" lo expuesto por Viedma, salvo que "le tomemos el pelo a los cazadores ni a la Federación Andaluza de Caza ni a nadie" ante la alusión del parlamentario. Por ello, García ha explicado que el problema se ha debido a "la coincidencia" en las delegaciones territoriales del "concurso de traslado" y "el cese de los numerosos interinos".

No obstante, ha asegurado que "esos trámites administrativos de diferentes modalidades", bien sea la renovación de los planes técnicos, la tramitación de planes técnicos nuevos, el cambio de nombre de titularidad o las segregaciones, "no impiden que esos cotos de caza puedan estar ejecutando su función, que es la actividad cinegética o la caza".

La consejera ha insistido en que "se han puesto en marcha en todas esas delegaciones precisamente el apoyo de traza de amalla y la integración de personal de la Junta que se van a incorporar ahora para poder arreglar el problema".

Además, ha destacado que en los últimos seis años se ha actualizado el plan de caza hasta 2030, se ha firmado el Pacto Andaluz por la Caza y se han conseguido "objetivos importantes" como el orden de depredadores o la declaración de bien de interés cultural de la caza de la perdiz roja.

"Creo que estamos trabajando de una manera muy importante por el sector de la caza en nuestra comunidad autónoma en Andalucía. Y, además, lo estamos haciendo de la forma mejor que se puede hacer, que es de la mano precisamente de los cazadores", ha concluido la consejera.