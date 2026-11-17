Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el nuevo Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-28, con el objetivo de reforzar la vigilancia sobre el parque residencial protegido, prevenir posibles irregularidades y garantizar que estas viviendas cumplan la función social para la que fueron promovidas.

El nuevo instrumento de planificación, que se enmarca en la Ley de Vivienda de Andalucía, permitirá intensificar las actuaciones inspectoras para comprobar que las viviendas protegidas se destinan efectivamente a residencia habitual y permanente de sus adjudicatarios, así como detectar posibles situaciones de desocupación, usos turísticos no autorizados o transmisiones y arrendamientos por encima de los precios máximos legalmente establecidos, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es garantizar que las viviendas protegidas se destinen a quienes realmente las necesitan y que se respeten las condiciones que justificaron su construcción.

En este sentido, Díaz ha precisado que "una vivienda protegida debe cumplir su finalidad social durante todo el periodo de protección y por este motivo vamos a reforzar la vigilancia para prevenir irregularidades y garantizar que se cumpla la normativa".

El plan establece una estrategia de inspección adaptada a las características del parque residencial andaluz, teniendo en cuenta su extensión territorial y la diversidad de situaciones existentes.

Para ello, se fijan criterios de atención prioritaria que permitirán orientar los recursos disponibles hacia aquellos ámbitos en los que las posibles infracciones puedan tener una mayor repercusión sobre el acceso a la vivienda.

Entre estos criterios figuran las zonas con precios inmobiliarios más elevados, los municipios con mayor población, los ámbitos con un mayor número de viviendas protegidas y aquellos que presentan una elevada concentración de viviendas turísticas. Además, el Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028 se articula en torno a tres grandes líneas de actuación.

En primer lugar, se centrará en el control de viviendas protegidas con independencia de su régimen de acceso, modalidad de tenencia o naturaleza pública o privada del promotor y su objetivo pasará por verificar que estas promociones cumplen las obligaciones establecidas en la normativa.

La segunda línea abordará el control del destino efectivo de las viviendas protegidas, especialmente para garantizar su utilización como domicilio habitual y permanente. Asimismo, se dirigirá a detectar viviendas desocupadas, posibles usos turísticos incompatibles con su régimen de protección y el cumplimiento de las condiciones exigidas para su venta o alquiler, incluida la publicidad.

La tercera línea contempla el seguimiento de los procedimientos sancionadores ya resueltos con el fin de prevenir la reincidencia y evitar que vuelvan a producirse incumplimientos. Además de estas actuaciones programadas, el plan contempla la posibilidad de intervenir ante situaciones singulares que requieran una respuesta específica, ya sea por denuncias, por conocimiento directo de las delegaciones territoriales o por la detección de indicios de incumplimiento normativo.

Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía avanza en el control del uso adecuado de las viviendas protegidas y en la prevención de prácticas que puedan perjudicar a las personas y a las familias que necesitan acceder a una vivienda asequible.