Junta reitera rechazo al "trágala" de la quita para "pagar fiesta del independentismo": Montero "traiciona" a Andalucía

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, ha reiterado este miércoles en el Pleno del Parlamento el rechazo del Gobierno andaluz al "trágala" de la condonación de deuda con la que el Ejecutivo nacional pretende "pagar la fiesta del independentismo" catalán y que supone una "traición" de la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a Andalucía

Los tres grupos de la oposición de izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, han reprochado a la Junta esa negativa a aceptar una condonación de deuda.

Durante su comparecencia para dar cuenta de la posición de Andalucía en la reunión del 26 de febrero del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), España ha manifestado que, con el último episodio de la condonación de deuda planteada por el Ministerio de Hacienda, "nos enfrentamos a un intento más del Gobierno de (Pedro) Sánchez de tomar decisiones de espaldas a las comunidades autónomas, con total ausencia de lealtad institucional, ausencia de diálogo real, y con una clara intención de beneficiar y contentar tan solo a unos pocos, a costa del conjunto del país, y donde Andalucía sale especialmente lesionada".

Ha criticado que el Gobierno central plantee una condonación de deuda y no una reforma del sistema de financiación autonómica que reclaman muchas comunidades, simplemente porque "no se lo piden sus socios independentistas".

Así, ha lamentado que en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 26 de febrero, no se incluyera "la tan necesaria reforma del sistema de financiación, que es vital para garantizar la equidad entre las comunidades", y, en cambio, se incluyeran los dos asuntos que los socios independentistas del Gobierno central "le habían obligado": El acuerdo sobre la distribución de la recaudación del impuesto sobre los márgenes de intereses y comisiones de las entidades financieras y la condonación de la deuda a las comunidades autónomas.

Ha denunciado que, con ello, Montero ha vuelto "a dar la espalda a todos los andaluces".

Ha justificado la decisión de los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP de salirse del CPFF, apuntado que no se tomó "a la ligera", sino que fue un "gesto de dignidad institucional ante el uso partidista de un órgano que debería garantizar el diálogo y la cooperación entre administraciones".

"Lo que se presentó en esa reunión no fue una propuesta de diálogo, sino que fue una imposición de un acuerdo que se había cerrado previamente con ERC, sin consulta ni consenso con el resto de las comunidades autónomas", ha señalado España, apuntando que era un "trágala" que no se podía tolerar.

Ha querido dejar claro que una condonación de deuda "no es ni equitativa ni beneficiosa para Andalucía" ni supone "una inyección de recursos", ya que "solo afecta al saldo de la deuda". "No implica ni un solo euro de más para financiar los servicios públicos, sino que solo reduce el saldo de la deuda y no incrementa el presupuesto disponible ni tampoco supone un ahorro de intereses", ha recalcado.

Para España, las posibles iniciativas de reestructuración de la deuda autonómica en manos del estado "no deben ser sustitutivas de la necesaria reconfiguración del sistema de financiación". "Es decir, el grave problema de insuficiencia financiera no se soluciona con refinanciaciones de deuda pública autonómica", ha dicho.

Ha querido dejar claro que la Junta no va a permitir que Andalucía sea tratada "como una comunidad de segunda ni que se sigan tomando decisiones que van a empeorar nuestra situación".

"Cada vez que la señora Montero concede un privilegio al independentismo, es un nuevo agravio para Andalucía", ha manifestado la consejera, que ha instado a la ministra a que la próxima vez que vuelva a Andalucía, traiga una propuesta de reforma de la financiación autonómica.

PSOE-A CENSURA LA "CHULERÍA" DE LA JUNTA

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PSOE-A, Alicia Murillo ha considerado que a Carolina España "le ha tocado ser la actriz principal de la mayor obra de teatro escenificada en este Parlamento", cuando dice "no a 19.000 millones" de condonación de deuda, solo por "no darle la razón a Pedro Sánchez y más si viene de la mano de la señora Montero".

Ha advertido de que con esa negativa "han castigado a las familias andaluzas" porque la condonación es "reducir nuestra hipoteca a la mitad". Ha manifestado que el gasto financiero de Andalucía es de "4.300 millones que pagamos todos los años", por lo que ha censurado la renuncia de la Junta a "dejar la hipoteca a la mitad, por orgullo, chantaje y chulería".

La diputada de Vox Cristina Alejandra Jiménez ha considerado que el Gobierno ha procedido a "socializar la deuda a martillazos" dentro de una operación que ha descrito por parte de la vicepresidenta y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, de "socializar la condonación al tiempo que intenta beneficiar a Andalucía porque es la tierra que Montero quiere gobernar". "La condonación premia a los peores gobernantes, a lo James Bond, licencia para gastar o malgastar", ha afirmado.

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha situado como "un debate perdido ante la opinión pública" plantear que "deber 19.000 millones es mejor que deber 19.000 millones menos. Ha reprochado a la Junta que se levantara el CPFF como "una pandilla de adolescentes" y la ha instado a que "luego hubieran abierto la vía de la bilateralidad".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido que la condonación de la deuda "es una buena medida", aunque "no puede servir de excusa para aplazar y atrasar sine die la reforma del sistema de financiación", convencido de que "la reestructuración será positiva, pero no es una inyección de 18.000 millones".

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Venzal, ha calificado de "triste la falta de rigor" sobre el debate de la deuda al argumentar que "no se trata de una quita, de una condonación o de perdonar deuda", sino que es como "invitarnos a un cumpleaños y el gobierno que venga detrás que pague", antes de insistir en que "pagará no con recursos propios".