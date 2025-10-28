La Junta reivindica su "plena autonomía financiera" para 2026, cuando "no pedirá liquidez" al Estado a través del FLA

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno tras la aprobación del proyecto de Presupuestos para 2026. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha reivindicado en la presentación del proyecto de Presupuestos para 2026 que será un ejercicio en que alcanzará su "plena autonomía financiera" por cuanto ha señalado que el próximo año "no pediremos liquidez" a la Administración del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), iniciativa luego reconvertida en Facilidad Financiera.

Este mensaje ha lanzado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026, que este miércoles registrará en el Parlamento con su entrega simbólica al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre.

Ese "hito" como lo ha calificado la también portavoz del Gobierno andaluz se produce por la transición en una Andalucía que "no podía salir a los mercados" porque "no tenía solvencia financiera", de manera que ha indicado una proporción de financiación donde un 80% procedía de instrumentos del Estado y un 20% de los recursos que recababa en los mercados.

Ha indicado que ya en este 2025 esa proporción se invirtió, de manera que el 20% llegaba de las arcas del Estado y un 80%, de los mercados. Ante este escenario ha apuntado Carolina España que "en 2026 no pediremos liquidez", antes de proclamar que "lo hemos conseguido, lo vamos a conseguir".

Ha cifrado el incremento del endeudamiento neto en 225 millones, cantidad correspondiente a la amortización de las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta de la financiación de los ejercicios 2008 y 2009, mientras que ha apuntado otros 3.500 millones correspondientes a las amortizaciones de deuda.

El informe que elabora el Ministerio de Hacienda sobre los Mecanismos de Financiación de las Administraciones Territoriales señalaba en el ejercicio 2024 que el saldo vivo de los préstamos concedidos a Andalucía, tanto a través del Fondo de Liquidez como de Facilidad Financiera, era de 24.726,08 millones a 31 de diciembre de ese ejercicio.

Este mismo documento señala que Andalucía fue la única Comunidad adherida al programa Facilidad Financiera en los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

CUENTAS QUE SE SOPORTAN SOBRE RECURSOS PROPIOS: 77% DE AUTOFINANCIADA

A este mensaje ha añadido que el gasto de los 51.597,9 millones de gasto inicial que prevé hacer la Junta de Andalucía en 2026 ha sostenido España que estas cuentas "se soportan sobre los recursos propios" por cuanto ha esgrimido que "el 77% del gasto es autofinanciada" y ha limitado a un 6,5% el peso de las transferencias finalistas de la Administración General del Estado.

"Cuando dicen desde la oposición que el Presupuesto crece es porque recibimos más transferencias, las entregas a cuenta es lo que se recauda en nuestra tierra", ha proclamado en este sentido la consejera y portavoz.

"No subimos impuestos, tenemos más contribuyentes, nadie nos regala nada, al contrario, nos quitan 1.528 millones", ha proseguido argumentando en este sentido.

La consejera y portavoz ha querido proyectar la fortaleza de la economía andaluza apuntando que "hay un millón más de contribuyentes que cuando llegamos al gobierno en 2018", dato que le ha servido para afirmar que "crecen los ingresos sin una subida de impuestos", además de apuntar otros factores para explicar los mayores recursos que tiene la Junta como el hecho de que hay "más empresas" y "las políticas económicas para dinamizar".

"Son siete bajadas de impuestos en siete años", ha seguido blandiendo en este ámbito, a la par que ha apelado a otros objetivos presupuestarios y económicos como "contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos" y "dejar más dinero en los bolsillos".

España ha apuntado que "la previsión" con que trabaja el Gobierno andaluz es de "equilibrio presupuestario", por lo que las cuentas "se ha elaborado para tener déficit cero", al tiempo que ha reivindicado que el Gobierno andaluz "se está acostumbrando a hacerlo sin el objetivo de déficit que tiene que aprobar la Administración General del Estado", así como también ha carecido de la referencia de la regla de gasto, de la que ha recordado el 3,3% que lanzó el Estado el año pasado.