La Junta reivindica sus rebajas fiscales y señala que la "mayor" para los andaluces sería que Sánchez dejara el Gobierno

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en su intervención en la comisión del Parlamento de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha reivindicado este jueves las "siete bajadas de impuestos" que ha promovido la Junta desde que Juanma Moreno es presidente, y, a mes y medio de las elecciones generales del 29 de noviembre, ha defendido que "la mayor rebaja fiscal para los andaluces sería la salida de Pedro Sánchez del Gobierno", porque el líder socialista es "quien realmente está asfixiando a todos los andaluces, a todos los españoles", con su política tributaria.

Así lo ha venido a trasladar la consejera portavoz del Gobierno andaluz en respuesta a una pregunta que sobre bajadas de impuestos le ha planteado en comisión parlamentaria el portavoz del grupo Vox, Javier Cortés, quien, por su parte, ha presumido de la rebaja fiscal pactada por su formación con el PP-A de cara a esta legislatura en la que ambos partidos gobiernan en coalición en Andalucía.

Carolina España ha contrapuesto la política de bajadas de impuestos del Gobierno de Juanma Moreno con el "infierno fiscal", que, en su opinión, propició la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, primero en Andalucía como consejera de Hacienda, y luego en el conjunto de España como ministra del ramo.

Al hilo, ha destacado que, de cara a esta legislatura, la Junta plantea nuevas rebajas en el IRPF "para las rentas de hasta 60.000 euros", así como promover ayudas "a las familias numerosas" para "el pago del alquiler", y deducciones para la compra de gafas y lentillas, entre otras iniciativas como la también ya anunciada en relación al impuesto de sucesiones que se aplica en las herencias de vivienda habitual entre hermanos, que se quiere suprimir en la práctica.

La consejera andaluza de Hacienda ha subrayado que esta política de bajada de impuestos está permitiendo que haya "más contribuyentes" en Andalucía; en concreto, "casi un millón más de personas que tributan en el IRPF", lo que permite "aumentar la recaudación", según ha valorado.

VOX INCIDE EN PEDIR QUE NO SE SUBVENCIONE A SINDICATOS

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Javier Cortés, ha denunciado que, en la anterior etapa de gobierno socialista en la Junta, "hemos visto cómo han paniaguado a esos sindicatos que llevan tanto tiempo metidos en sus sedes y que ahora resulta que, después de ocho años, preparan una huelga" general "no contra las políticas del Gobierno" de Pedro Sánchez, "sino contra la oposición", de ahí que, según ha continuado el diputado, desde la Junta no deban "financiar" a dichas organizaciones sindicales "con ni un solo euro".

Cortés ha defendido que ese dinero que no se proporcionaría a los sindicatos "debiera ir destinado a lo que realmente necesitan los andaluces", y en concreto se ha referido a la sanidad, educación, investigación y cultura, y "a todo aquello que sí mejora la vida diaria" de los ciudadanos.

Frente a la "asfixia fiscal" que, en su opinión, promueve el PSOE cuando gobierna, Javier Cortés ha reivindicado que, "gracias al pacto del Partido Popular y Vox", la Junta va a "bajar los impuestos", promoviendo rebajas "del IRPF en su tramo autonómico, deducciones fiscales muchísimo más agresivas", y a "bajar y a diferir el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, favoreciendo, así, el acceso a la vivienda de todos los andaluces".

En otro momento de la comisión, y en respuesta a una pregunta de la diputada de Adelante Andalucía María Victoria Serrano, la consejera de Hacienda ha querido dejar claro que el Gobierno de Moreno va a "seguir bajando los impuestos", porque han "demostrado" que, así, "se pueden ahorrar 2.000 millones de euros al año y, además, recaudamos más", y ha aseverado que "los andaluces no pueden soportar la presión fiscal del Gobierno de España".

PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO DE 2027

Por otro lado, la consejera también se ha referido al proyecto del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2027 en el que trabaja su departamento, al hilo de una pregunta que al respecto le ha formulado en la comisión la diputada del PSOE-A Marta Alonso, quien ha pedido a Carolina España que detallara "qué prioridades concretas tiene previsto incorporar el Consejo de Gobierno" a dicho proyecto de cuentas públicas "en materia de sanidad, educación, dependencia, vivienda y universidades públicas".

La consejera ha comenzado su respuesta apuntando que "pronto" se conocerán "de primera mano" las "prioridades" del próximo Presupuesto de la Junta, así como ha aprovechado para valorar que "Andalucía tendrá Presupuesto en tiempo y forma", y para afear a la representante socialista que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha llevado "una legislatura entera sin presentar Presupuesto en el Congreso de los Diputados" pese a ser "una obligación constitucional", según ha remarcado.

Dicho esto, la titular de Hacienda ha señalado que las "prioridades" del Presupuesto de la Junta para 2027 "serán la sanidad, la educación y la dependencia, sin olvidarnos, por supuesto, del empleo y de la vivienda", ha agregado.

La diputada Marta Alonso le ha respondido animándola a detallar, en materia de sanidad, "los recursos adicionales que va a destinar" la Junta "a profesionales, a la atención primaria y a la reducción de listas de espera", así como de qué manera "van a mejorar las ratios y las infraestructuras" en materia educativa con los próximos Presupuestos, y "cómo van a atender a los alumnos con necesidades especiales".

La parlamentaria socialista también ha preguntado a la consejera portavoz "cómo va a financiar" la Junta "los tiempos de espera" en el sistema de dependencia y a "garantizar una atención adecuada, a tiempo para que nuestros mayores no mueran" sin recibir la prestación solicitada. Además, le ha preguntado por medidas presupuestarias para promover viviendas "asequibles", y para "garantizar una financiación suficiente, estable y acorde con sus necesidades" para las universidades públicas.

La consejera le ha respondido que "no se preocupe", porque en los próximos Presupuestos tendrán "en cuenta" desde la Junta "la vivienda, la sanidad, la educación, la dependencia y también las infraestructuras hidráulicas, como hemos hecho en estos ocho años de gobierno", según ha remarcado.

ALTOS CARGOS

Por otro lado, la parlamentaria del PSOE-A Verónica Pérez ha preguntado en la misma comisión a la consejera por el "incremento presupuestario" derivado del "incremento de altos cargos" en el Gobierno andaluz, y al hilo ha criticado que el PP-A, cuando estaba en la oposición en Andalucía, censuraba las "casas gratis" para altos cargos y decían que "iban a quitar" esas ayudas "cuando llegaran" a la Junta.

"A Moreno Bonilla se le llenaba la boca hablando de despilfarro, del exceso de altos cargos, criticaba las 'casas gratis' y se comprometió a que se iban a quitarlas cuando llegara", ha subrayado Verónica Pérez, que ha llamado la atención acerca de que, cuando el líder del PP-A llegó a la presidencia de la Junta, en 2019, "todo cambió", y "lo que antes era un despilfarro, ahora era necesario" y no sólo no había que suprimirlo, sino que "eran insuficientes", y desde el Gobierno andaluz "han subido la cuantía y el número de altos cargos a los que se las dan" esas ayudas.

En su réplica, la consejera de Hacienda ha afeado a la diputada socialista al hablar de las "indemnizaciones por alquiler" de vivienda de altos cargos, que ellos "las crearon cuando gobernaron" en la Junta y "ahora se quejan de ellas", y en esa línea ha cuestionado la "credibilidad" del PSOE-A, donde "dicen una cosa y hacen la contraria", según ha censurado Carolina España.